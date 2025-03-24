«Пальма 2» лидирует в российском кинопрокате

«Пальма 2» — сиквел фильма «Пальма», который вышел на российские киноэкраны в 2020 году. Кинокартина повествует о семье Лазаревых, переехавших в маленький городок. Однажды в их жизни появляется медвежонок по кличке Мансур. С этого момента в семье начались приключение и испытания. Премьера фильма состоялась 20 марта. Роли сыграли: Виктор Добронравов (Вячеслав Лазарев), Леонид Басов (Коля), Владимир Ильин (Тихонов), Евгения Дмитриева (Любовь Журина), Валерия Федорович (Нина) и другие.