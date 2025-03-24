«Пальма 2» лидирует в российском кинопрокате

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Кинокартина «Пальма 2» режиссера Владимира Кондаурова заняла первое место в российском кинопрокате, собрав 145 млн рублей за уик-энд в период с 20 по 23 марта. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness.
«Пальма 2» — сиквел фильма «Пальма», который вышел на российские киноэкраны в 2020 году. Кинокартина повествует о семье Лазаревых, переехавших в маленький городок. Однажды в их жизни появляется медвежонок по кличке Мансур. С этого момента в семье начались приключение и испытания. Премьера фильма состоялась 20 марта. Роли сыграли: Виктор Добронравов (Вячеслав Лазарев), Леонид Басов (Коля), Владимир Ильин (Тихонов), Евгения Дмитриева (Любовь Журина), Валерия Федорович (Нина) и другие.
Второе место в рейтинге занял фильм «Ждун», собрав 93,5 млн рублей за уик-энд. Комедия повествует об инопланетянине Ждуне, который потерпел крушение и упал в лес. Маленький мальчик Никита встретил загадочного незнакомца и решил ему помочь вернуться домой. Премьера кинокартины состоялась 20 марта. Режиссером выступил Дмитрий Суворов. В ролях: Виктор Хориняк (Михаил Семенов), Юлия Александровна (Света Семенова), Андрей Андреев (Никита), Маргарита Силаева (Катя) и другие.
На третьей строчке расположился «Пророк. История Александра Пушкина», собрав 73 млн рублей за уик-энд. Фильм является художественной интерпретацией биографии писателя. Как отметили создатели картины на премьере в Михайловском театре 3 февраля, это история жизни Александра Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли, масштабный фильм о великом поэте, «которого знают все и не знает никто». Премьера состоялась 14 февраля. В главных ролях картины: Юра Борисов (Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Кай Гетц (Пушкин-лицеист), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес) и другие.