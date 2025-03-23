Джан Яман пожаловался на трудные съемки: «Было много синяков»

«У меня было много синяков. И очень много было боли во время съемок. Но я сейчас не жалуюсь, потому что я привык к этим ранам. Я очень благодарен за то, что поучаствовал в таком проекте. Когда вы посмотрите сериал, вы в этом убедитесь. Все мои страдания в конечном итоге были оправданы», — заключил артист.