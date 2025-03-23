Джан Яман пожаловался на трудные съемки: «Было много синяков»

«Мы начали снимать в августе, когда было очень жарко. Потом становилось все холоднее, а в некоторых сценах мне приходилось быть наполовину раздетым, поэтому пришлось померзнуть. Но сейчас я приехал в Россию, и я снова мерзну. Особо ничего не изменилось», — шутя отметил актер.
Яман вспомнил, что в конце работы над проектом они снимали сцену большой битвы. Он признался, что долго к ней готовился и переживал, что заболеет после съемок в холодной воде.
«Я должен был быть в реке. Перед этим я подготовился, помолился. А дальше должен был войти в реку. Трудность была в том, что если бы я заболел сразу после этого, то съемки бы пришлось останавливать. Но, к счастью, это были съемки последней сцены последней серии, поэтому все обошлось», — поделился артист.
Яман также признался, что зрители увидят, как он страдал в процессе работы. По словам звезды сериала «Ранняя пташка», он очень вжился в роль и перенял душевное состояние своего героя, который постоянно сталкивался с трудностями.
«Мой персонаж должен был страдать. Соответственно, я вжился в роль настолько, что я тоже постоянно страдал. Вы посмотрите на мое лицо и увидите, как оно передает все страдания турецко-итальянского народа», — заявил Яман.
В этом проекте актеру приходилось драться на мечах, скакать на лошадях и выполнять сложные трюки.
«У меня было много синяков. И очень много было боли во время съемок. Но я сейчас не жалуюсь, потому что я привык к этим ранам. Я очень благодарен за то, что поучаствовал в таком проекте. Когда вы посмотрите сериал, вы в этом убедитесь. Все мои страдания в конечном итоге были оправданы», — заключил артист.
Напомним, в сериале «Эль Турко» Джан Яман сыграл янычара Хасана Балабана, который попал в плен во время австро-турецкой войны и был приговорен к казни. Однако герою удалось сбежать. Он добирается до итальянской деревни Моэна, где его спасает девушка Глория. Ему предстоит защищать местных жителей от жестокого феодала, а также бороться со старым врагом, который когда-то был для него как брат.
Сериал «Эль Турко» зрители могут посмотреть в онлайн-кинотеатре «Иви».