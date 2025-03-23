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Муцениеце с Дрангой, Валюшкина с новой прической: звезды на премьере ромкома

Российские знаменитости первыми посмотрели картину «Походу любовь»
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ романтического фильма «Походу любовь». Картину презентовали исполнители главных ролей: Сергей Горошко, Анна Завтур, Елена Валюшкина, Александра Ревенко, Анар Халилов.

Елена Валюшкина на премьере фильма «Походу любовь», фото: пресс-служба
Елена Валюшкина на премьере фильма «Походу любовь», фото: пресс-служба

Валюшкина на премьере появилась в новом образе. Актриса перекрасилась в блонд, а также сделала каре и отстригла челку.

Агата Муцениеце и Петр Дранга на премьере фильма «Походу любовь», фото: пресс-служба
Агата Муцениеце и Петр Дранга на премьере фильма «Походу любовь», фото: пресс-служба
Сергей Горошко и Анна Завтур на премьере фильма «Походу любовь», фото: пресс-служба
Сергей Горошко и Анна Завтур на премьере фильма «Походу любовь», фото: пресс-служба
Анар Халилов на премьере фильма «Походу любовь», фото: пресс-служба
Анар Халилов на премьере фильма «Походу любовь», фото: пресс-служба
Даниил Воробьев на премьере фильма «Походу любовь», фото: пресс-служба
Даниил Воробьев на премьере фильма «Походу любовь», фото: пресс-служба

В центре сюжета фильма — девушка Лиза, которая впервые приезжает в Санкт-Петербург. Здесь она знакомится с молодым художником и его другом-музыкантом Виктором, вместе с ними она с головой погружается в питерские приключения.

В широкий прокат фильм «Походу любовь» выходит 27 марта.