Муцениеце с Дрангой, Валюшкина с новой прической: звезды на премьере ромкома

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ романтического фильма «Походу любовь». Картину презентовали исполнители главных ролей: Сергей Горошко, Анна Завтур, Елена Валюшкина, Александра Ревенко, Анар Халилов.
Валюшкина на премьере появилась в новом образе. Актриса перекрасилась в блонд, а также сделала каре и отстригла челку.
Гостями премьеры также стали Агата Муцениеце и Петр Дранга, Даниил Воробьев, Александр Цыпкин, Антонина Паперная, Рената Пиотровски, Сергей Харченко, Софья Карпунина, Наталья Земцова и другие.
В центре сюжета фильма — девушка Лиза, которая впервые приезжает в Санкт-Петербург. Здесь она знакомится с молодым художником и его другом-музыкантом Виктором, вместе с ними она с головой погружается в питерские приключения.
В широкий прокат фильм «Походу любовь» выходит 27 марта.