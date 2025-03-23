Ксения Бородина прокомментировала новости с предложением запретить турецкие сериалы в России. Накануне общественное движение «Ветераны России» заявило, что из-за просмотра таких кинопроектов у русских женщин искажается представление о мужчинах, из-за чего они не хотят выходить замуж за соотечественников.
Бородина выступила против этого предложения. Как известно, она сама является поклонницей турецких сериалов.
«Давайте лучше начнем с наших сериалов, если говорить о запрете. В каждом третьем мужик либо алкоголик, либо наркоман, либо изменщик. Конечно, женщины хотят смотреть на красивых и богатых. Только наших женщин держать за дур не надо. Это не значит, что мы из-за турецких сериалов на наших мужчин смотреть не будем», — заявила телезвезда в беседе с изданием Super.
Она порекомендовала, чтобы российские кинематографисты обращали внимание на правильные ценности. Кроме того, телеведущая считает, что нужно помогать матерям-одиночкам и разведенным женщинам. Бородина отметила, что не стоит запрещать женщинам смотреть проекты о любви, которые помогают им расслабиться.
«Нам оставьте наши сериалы, мы с ними отвлекаемся от будней, мы с ними отдыхаем. Лучше нормальные вещи обсуждайте», — заключила звезда.
Недавно Ксения Бородина посетила премьеру сериала «Эль Турко», которая прошла в Москве. На мероприятии появился и турецкий актер Джан Яман, сыгравший главную роль в проекте. Бородина встретилась с ним на презентации сериала.