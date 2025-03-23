Юра Борисов посетил усадьбу Островского во время съемок в Костромской области

По сюжету 12-летний мальчик Ваня живет с матерью в небольшой деревне. О своем отце мальчик ничего не знает, только однажды мать сказала, что он работает в Москве, в банке. Теперь Ваня хочет его найти. Дети подрабатывают в местном автосервисе у дяди Славы, чинят старенький мотоцикл и копят деньги на поездку, но не все складывается так, как они мечтают. Когда Ваня все-таки отправляется в Москву, оказывается, что в поездке нет никакого смысла, ведь отец живет совсем рядом.