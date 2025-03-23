Юра Борисов посетил усадьбу Островского во время съемок в Костромской области

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Члены съемочной группы фильма «Ваня», в том числе Юра Борисов и Дарья Мельникова, посетили усадьбу Александра Островского в Костромской области. Съемки фильма идут недалеко от музея-заповедника «Щелыково», сообщила ТАСС директор музея Анна Родионова.
Ранее в кинокомпании СТВ сообщили, что в Костромской области начались съемки дебютного полнометражного фильма актрисы Клавдии Коршуновой «Ваня». В кино снимутся Юра Борисов и его жена Анна Шевчук, а также Дарья Мельникова, Иван Агранович, Александр Цыганов, Константин Итунин, Василиса Шурховецкая, Александр Коршунов и Наталья Земцова.
«В перерыве между съемками Юра Борисов и Дарья Мельникова посетили Дом А. Н. Островского и Никольский храм, мы провели для них экскурсию. Юра и Даша впервые приехали в Щелыково, и им очень понравилось. Жалели, что было мало времени, не успевали погулять по парку. Актеры отметили “домашнюю” атмосферу мемориального дома и были поражены иконостасом и фресками летнего предела Никольского храма», — рассказала Родионова.
По ее словам, Борисов и Мельникова также посетили могилу своего любимого педагога в Щепкинском училище — Риммы Гавриловны Солнцевой. «Она тоже “щелыковка” и завещала себя похоронить в Николо-Бережках. Юра и Даша — однокурсники», — добавила Родионова.
Ранее в музее-заповеднике побывали и другие члены съемочной группы фильма «Ваня». Съемки проходят примерно в 30−50 км от усадьбы Островского, а также в соседних с Щелыково деревнях. Как рассказала Родионова, режиссер фильма Клава Коршунова отдыхает в Щелыково с детства, несколько лет назад с супругом они построили дом в одной из близлежащих деревень. В этом доме также велись съемки нового фильма.
О фильме
Проект участвовал в лаборатории для сценаристов и режиссеров-дебютантов в полнометражном игровом кино «Ленфильм-дебют» в 2023 году.
По сюжету 12-летний мальчик Ваня живет с матерью в небольшой деревне. О своем отце мальчик ничего не знает, только однажды мать сказала, что он работает в Москве, в банке. Теперь Ваня хочет его найти. Дети подрабатывают в местном автосервисе у дяди Славы, чинят старенький мотоцикл и копят деньги на поездку, но не все складывается так, как они мечтают. Когда Ваня все-таки отправляется в Москву, оказывается, что в поездке нет никакого смысла, ведь отец живет совсем рядом.