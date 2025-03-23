Раскрыты подробности романа Натали Портман с продюсером: «Вернулась уверенность»

«Натали очень рада новому роману. К ней вернулась уверенность в себе в значительной степени. Натали прошла через ад во время развода, но она готова снова полюбить и начать все сначала. И любой, у кого есть глаза, может увидеть, что Танги очень дорог ей», — заявил собеседник издания.