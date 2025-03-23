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Раскрыты подробности романа Натали Портман с продюсером: «Вернулась уверенность»

LS: актриса Натали Портман стала уверенной в себе после романа с Танги Дестеблем
Натали Портман
Натали ПортманИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Натали Портман стала уверенной в себе после начала отношений с музыкальным продюсером Танги Дестеблем. Об этом сообщает издание Life&Style со ссылкой на инсайдера.

«Натали очень рада новому роману. К ней вернулась уверенность в себе в значительной степени. Натали прошла через ад во время развода, но она готова снова полюбить и начать все сначала. И любой, у кого есть глаза, может увидеть, что Танги очень дорог ей», — заявил собеседник издания.

В начале марта Натали Портман засняли в объятиях музыкального продюсера Танги Дестебля в Париже. Пара держалась за руки и обнималась, а в какой-то момент Танги поцеловал голову актрисы на глазах у журналистов.

8 марта 2024 года стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Представитель звезды рассказал, что голливудская актриса подала на развод еще в июле прошлого года и только в феврале процесс официально завершился.

В 2009 году Натали Портман познакомилась с французским хореографом Бенжаменом Мильпье во время съемок фильма «Черный лебедь». В 2011-м у влюбленных родился сын Алеф Мильпье-Портман. Летом 2012 года Натали и Бенжамен поженились. В 2017-м у актрисы и танцора появилась дочь Амалия Мильпье-Портман.