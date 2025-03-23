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Никита Михалков заявил, что не готов снять фильм о Донбассе

Режиссер отметил, что пока не ощущает «внутренней зрелости», которая позволила бы ему снять подобный фильм
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Никита Михалков заявил, что не готов взяться за съемки фильма о Донбассе, но активно поддерживает подобные инициативы, в том числе проекты студентов своей Академии кинематографического и театрального искусства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что сегодня снять картину про происходящее в Донбассе я не возьмусь», — сказал режиссер в ходе творческого вечера в Москве.

Михалков отметил, что пока не ощущает «внутренней зрелости», которая позволила бы ему снять подобный фильм.

«У меня ребята мои из Академии уехали сейчас на Донбасс. Они уже сняли несколько картин и сейчас сделают. Нет, нет, это я поддерживаю, конечно», — сказал режиссер.

Ранее Никита Михалков заявил, что не верит в интерес Голливуда к российскому кино.