Никита Михалков заявил, что не готов снять фильм о Донбассе

Режиссер Никита Михалков заявил, что не готов взяться за съемки фильма о Донбассе, но активно поддерживает подобные инициативы, в том числе проекты студентов своей Академии кинематографического и театрального искусства. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я считаю, что сегодня снять картину про происходящее в Донбассе я не возьмусь», — сказал режиссер в ходе творческого вечера в Москве.
Михалков отметил, что пока не ощущает «внутренней зрелости», которая позволила бы ему снять подобный фильм.
«У меня ребята мои из Академии уехали сейчас на Донбасс. Они уже сняли несколько картин и сейчас сделают. Нет, нет, это я поддерживаю, конечно», — сказал режиссер.
Ранее Никита Михалков заявил, что не верит в интерес Голливуда к российскому кино.