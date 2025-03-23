Звезду сериала «Клиника» Элизу Куп не узнали на новых фото

«Я была так сломлена, что не могла достаточно починиться для отношений, потому что я испортила их своим собственным дерьмом. Некоторые могут назвать это расстройством пищевого поведения, я просто называю это своей жизнью. Моим любимым наркотиком всегда была еда. Я перестала пить, потому что попала в 12-шаговую программу питания», — рассказала она в том же подкасте. Элиза призналась, что в ее состоянии были элементы булимии: в течение семи лет она тщательно взвешивала каждый прием пищи и часто переусердствовала с физическими упражнениями.