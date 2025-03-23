Звезду сериала «Клиника» Элизу Куп не узнали на новых фото

Редкие фото блондинки вызвали серьезное беспокойство ее здоровьем, а некоторые даже заподозрили ее в злоупотреблении запрещенными веществами.
«Она была великолепна в свое время. Трудно поверить, что это та же самая женщина», «Она выглядит старше меня — а мне 67», «Как грустно, она выглядит полумертвой», «Бедная женщина. Похоже на героинового наркомана. Я надеюсь, что ей помогут выздороветь», — оставляют озабоченные комментарии читатели издания Daily Mail.
Актриса действительно не скрывает, что во время своих духовных поисков обращалась к запрещенным веществам. Так, в прошлом месяце в подкасте The Funny Thing Is она призналась, что в 2018 году пробовала традиционный среди шаманов индейских племен психоделик, чтобы очистить «токсичную энергию» из-за развода. Впрочем, по словам актрисы, галлюциногенный отвар она принимала лишь дважды: хотя она и назвала этот опыт трансформирующим, повторять его ей больше не хотелось.
Причиной же такого кардинального изменения внешности могут быть многолетние проблемы актрисы с питанием.
«Я была так сломлена, что не могла достаточно починиться для отношений, потому что я испортила их своим собственным дерьмом. Некоторые могут назвать это расстройством пищевого поведения, я просто называю это своей жизнью. Моим любимым наркотиком всегда была еда. Я перестала пить, потому что попала в 12-шаговую программу питания», — рассказала она в том же подкасте. Элиза призналась, что в ее состоянии были элементы булимии: в течение семи лет она тщательно взвешивала каждый прием пищи и часто переусердствовала с физическими упражнениями.