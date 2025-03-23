Кристина Асмус в топе сделала стойку на руках после операции

Актриса Кристина Асмус сделала стойку на руках после операции. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.
36-летняя Асмус была запечатлена в черном спортивном костюме, который состоял из топа и леггинсов. Актриса выполнила стойку на руках, подняв ноги вверх.
«Постепенно возвращаюсь в зал. Правда, выработка с рук сейчас больше, ибо то, что позволено Юпитеру, не позволено пока еще моему колену. После операции на мениск и крестообразную связку прошло три месяца, и я пока на этапе выпрямления, сгибания и накачивания двухглавой мышцы увязла», — написала артистка.
В январе Кристина Асмус жаловалась, что до сих пор не восстановилась после травмы ноги. По словам артистки, некоторые поклонники уже начали узнавать ее по хромоте.
Артистка травмировалась на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» в декабре 2024 года. Она поскользнулась на мокром полу и упала во время исполнения хореографических движений. Артистке сделали операцию. В ходе хирургического вмешательства врачи обнаружили, что, помимо передней крестообразной связки, Асмус также порвала мениск. Медики прописали актрисе носить компрессионные чулки.