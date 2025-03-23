Кристина Асмус в топе сделала стойку на руках после операции

«Постепенно возвращаюсь в зал. Правда, выработка с рук сейчас больше, ибо то, что позволено Юпитеру, не позволено пока еще моему колену. После операции на мениск и крестообразную связку прошло три месяца, и я пока на этапе выпрямления, сгибания и накачивания двухглавой мышцы увязла», — написала артистка.