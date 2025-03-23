90-летняя Наталья Фатеева высказалась о смерти Ларисы Голубкиной

Потерей на всю жизнь назвала смерть Ларисы Голубкиной 90-летняя Наталья Фатеева, которая дружила с ней более 60 лет. В беседе с aif.ru актриса рассказала, что они встретились в 1963 году и оставались на связи всю жизнь.
«Уход Ларисы — это ужасная трагедия для меня, это потеря на всю жизнь, потому что как-то так получилось, что мы с Ларисой были связаны на протяжении всей нашей жизни. Я не могу себе представить, что Ларисы больше не будет в нашей жизни. Мы с ней встретились в 1963 году были вместе на Ближнем Востоке, в Ливане. И с тех пор мы остались в связи на всю жизнь», — отметила актриса.
По словам Фатеевой, она знала о тяжелой болезни подруги.
«Она такое пережила и столько перенесла. Я просто в ужасе от того, что она 10 лет очень страдала, а последние годы были кошмаром. И с ужасом понимаю, что ей пришлось пережить с этим тяжелейшим заболеванием, которое встречается у четырех человек на миллион, всего лишь 700 случаев зарегистрированы. Лариса столько перенесла, столько намучилась», — добавила Фатеева.
Лариса Голубкина умерла 22 марта. Больше 10 лет она страдала от болезни Вальденстрема. Прощание с актрисой пройдет 25 марта. Ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Лариса Голубкина оставила в наследство своей дочери Марии трехкомнатную квартиру на Селезневской улице, в которой актриса жила с 1975 года. После смерти супруга Андрея Миронова она присоединила к своей двухкомнатной квартире его однокомнатную, находившуюся по соседству. Кабинет Миронова в память о нем все эти годы остается без изменений. По данным порталов бесплатных объявлений, стоимость трехкомнатных квартир в этом районе Москвы начинается от 27 миллионов рублей.