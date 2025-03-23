90-летняя Наталья Фатеева высказалась о смерти Ларисы Голубкиной

«Уход Ларисы — это ужасная трагедия для меня, это потеря на всю жизнь, потому что как-то так получилось, что мы с Ларисой были связаны на протяжении всей нашей жизни. Я не могу себе представить, что Ларисы больше не будет в нашей жизни. Мы с ней встретились в 1963 году были вместе на Ближнем Востоке, в Ливане. И с тех пор мы остались в связи на всю жизнь», — отметила актриса.