Никита Михалков назвал сроки презентации «евразийского Оскара»

Весной 2022 года Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии для развития «евразийского пространства». В январе прошлого года он сообщил, что была создана комиссия, которая будет работать над евразийским аналогом «Оскара». Он отметил, что его предложение поддержал в том числе президент РФ Владимир Путин.