Линдси Лохан в новом имидже сравнили с Ким Кардашьян

Актрису Линдси Лохан раскритиковали за смену имиджа в стиле Ким Кардашьян. Об этом поклонники написали в комментариях в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Актриса перекрасила волосы в оттенок «миндальное молоко» и показала результат в соцсетях.
«Время гламура», — написала Лохан.
Однако поклонники не оценили смену имиджа звезды, сравнили ее с Ким Кардашьян и заподозрили в пластической операции.
«Кто хирург?», «Странно похорошели», «Вы сделали пластику?», — заявили они.
В конце ноября актриса стала лицом выпуска журнала Flaunt Magazine. На обложке она появилась в черной куртке и массивных солнцезащитных очках. Артистка позировала с бабочкой на носу.