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Линдси Лохан в новом имидже сравнили с Ким Кардашьян

Актрису раскритиковали за смену имиджа в стиле Ким Кардашьян
Линдси Лохан с новым имиджем сравнили с Ким Кардашьян: «Кто хирург?»
Линдси Лохан с новым имиджем сравнили с Ким Кардашьян: «Кто хирург?»Источник: www_gazeta_ru

Актрису Линдси Лохан раскритиковали за смену имиджа в стиле Ким Кардашьян. Об этом поклонники написали в комментариях в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса перекрасила волосы в оттенок «миндальное молоко» и показала результат в соцсетях.

«Время гламура», — написала Лохан.

Однако поклонники не оценили смену имиджа звезды, сравнили ее с Ким Кардашьян и заподозрили в пластической операции.

«Кто хирург?», «Странно похорошели», «Вы сделали пластику?», — заявили они.

В конце ноября актриса стала лицом выпуска журнала Flaunt Magazine. На обложке она появилась в черной куртке и массивных солнцезащитных очках. Артистка позировала с бабочкой на носу.