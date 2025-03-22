Дмитрий Певцов потребовал возвращения худсоветов в кино

«Абсолютно убежден, что возвращение худсоветов и ужесточение требований к кинопрокату сказалось бы положительно на качестве российского кино. Может быть, чуть меньше стали бы снимать плохих фильмов, но главное — их увидело бы меньшее количество людей», — сказал он.