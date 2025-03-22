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Дмитрий Певцов потребовал возвращения худсоветов в кино

Актер заявил, что худсоветы увеличили бы качество российского кино
Дмитрий Певцов
Дмитрий ПевцовИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов потребовал возвращения художественных советов в кино. О функции худсоветов он порассуждал в беседе с ТАСС.

«Абсолютно убежден, что возвращение худсоветов и ужесточение требований к кинопрокату сказалось бы положительно на качестве российского кино. Может быть, чуть меньше стали бы снимать плохих фильмов, но главное — их увидело бы меньшее количество людей», — сказал он.

Режиссеры, считает артист, будут более заинтересованы в качестве своих работ при более жестких требованиях. Шедевры советского кино, продолжил Певцов, рождались «в узком коридорчике» жесткой политической цензуры и профессиональной редактуры.

Во времена СССР худсоветы, состоявшие из специально отобранных деятелей искусства и представителей государственной власти, изучали художественные произведения и принимали решение об их выпуске в прокат.

В январе 2025 года генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров заявил, что цензура не мешает снимать хорошие фильмы.