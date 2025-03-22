Депардье сохранил членство в Союзе кинематографистов России

До этого РБК со ссылкой на печатный номер газеты Союза писал, что Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России за неуплату взносов. В одном из документов представлен список потенциальных кандидатов на исключение из объединения. В данный перечень попал Депардье с долгом в 9,5 тыс. рублей за взносы, которые он не выплачивал в течение семи лет.