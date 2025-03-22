Ченнинг Татум показал фигуру после похудения на 14 кг

Актер Ченнинг Татум похудел на 14 кг. Об этом он написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сопроводив пост фото.
44-летний Татум показал серию фото, на одном из которых он позировал в нынешнем весе — 92 килограмма, на другом — в весе 106 килограммов. Актер прибавлял вес ради роли в фильме «Жозефина».
«Я так благодарен за мою генетику. Благодарен моему шеф-повару, нутрициологу, моему тренеру. Без вас я бы не смог так кардинально менять мою форму. Но я больше не буду играть жирных, ха-ха. Это слишком сказывается на теле, да и сбрасывать вес становится тяжелее. Но, черт, когда я смотрю на эти фото, меня поражает, на что способно человеческое тело», — написал актер.
Ранее Ченнинг Татум появился на публике с новой возлюбленной младше него на 19 лет.