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Ченнинг Татум показал фигуру после похудения на 14 кг

44-летний актер шокировал экстремальным похудением
Ченнинг Татум показал фигуру после похудения на 14 кг: «Больше не буду играть жирных»
Ченнинг Татум показал фигуру после похудения на 14 кг: «Больше не буду играть жирных»Источник: www_gazeta_ru

Актер Ченнинг Татум похудел на 14 кг.  Об этом он написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сопроводив пост фото.

44-летний Татум показал серию фото, на одном из которых он позировал в нынешнем весе — 92 килограмма, на другом — в весе 106 килограммов. Актер прибавлял вес ради роли в фильме «Жозефина».

«Я так благодарен за мою генетику. Благодарен моему шеф-повару, нутрициологу, моему тренеру. Без вас я бы не смог так кардинально менять мою форму. Но я больше не буду играть жирных, ха-ха. Это слишком сказывается на теле, да и сбрасывать вес становится тяжелее. Но, черт, когда я смотрю на эти фото, меня поражает, на что способно человеческое тело», — написал актер.

Ранее Ченнинг Татум появился на публике с новой возлюбленной младше него на 19 лет.