Ченнинг Татум показал фигуру после похудения на 14 кг

«Я так благодарен за мою генетику. Благодарен моему шеф-повару, нутрициологу, моему тренеру. Без вас я бы не смог так кардинально менять мою форму. Но я больше не буду играть жирных, ха-ха. Это слишком сказывается на теле, да и сбрасывать вес становится тяжелее. Но, черт, когда я смотрю на эти фото, меня поражает, на что способно человеческое тело», — написал актер.