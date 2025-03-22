Режиссер «Мастера и Маргариты» подал в суд из-за блокировки фильма в США

В иске также говорится, что роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», впервые опубликованный в 1960-х годах, является общественным достоянием. Это, по словам Локшина, гарантирует, что ни эта группа людей, ни кто-либо другой не сможет заблокировать выпуск фильма.