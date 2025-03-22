Продюсер Катышев: «Авиатор» станет фильмом для всех людей

«Это фильм для всех людей. Мы обсуждаем вопросы, которые волнуют всех. Смерть — нет человека, которого этот вопрос не волнует. Любовь — это то, что интересно в любом возрасте. Особенно когда тебе 16 [лет]. Это фильм о любви. Весь фильм пронизан вот этой любовью, поэтому это интересно», — ответил Катышев на вопрос о том, на какую аудиторию рассчитана картина.