Продюсер Катышев: «Авиатор» станет фильмом для всех людей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Фильм «Авиатор» затрагивает вопросы, которые волнуют всех, поэтому создатели картины ждут как молодую аудиторию, так и зрителей старшего возраста. Об этом рассказал в беседе с ТАСС генеральный продюсер Сергей Катышев.
«Это фильм для всех людей. Мы обсуждаем вопросы, которые волнуют всех. Смерть — нет человека, которого этот вопрос не волнует. Любовь — это то, что интересно в любом возрасте. Особенно когда тебе 16 [лет]. Это фильм о любви. Весь фильм пронизан вот этой любовью, поэтому это интересно», — ответил Катышев на вопрос о том, на какую аудиторию рассчитана картина.
Он выразил надежду на получение фильмом как можно меньшего возрастного ценза.
По словам генерального продюсера, элемент фантастики в виде крионики (технология сохранения в состоянии глубокого охлаждения организма для последующего оживления или лечения) был интегрирован Евгением Водолазкиным (автор романа «Авиатор») «как некий инструмент, как некий аттракцион, чтобы показать связь времен». Катышев подчеркнул, что крионика играет важную роль в этой истории.
В экранизации Егора Михалкова-Кончаловского снялись Александр Горбатов, Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Ирина Пегова, Софья Эрнст, Николай Евстафьев, Иван Филиппов, Антон Шагин, Виталий Кищенко, Алексей Кравченко, Игорь Миркурбанов, Валерий Баринов, Сергей Барковский и Илья Коробко. Кроме того, одну из своих последних ролей исполнила Евгения Добровольская, известная по картинам «На тебя уповаю», «Клетка для канареек» и «Артистка». Музыку к фильму написал Максим Фадеев.
«Авиатор» выйдет в прокат 20 ноября 2025 года.