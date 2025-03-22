47-летняя звезда сериала «Бригада» раскрыла отношение к пластике

Российская актриса театра и кино Александра Флоринская раскрыла отношение к пластическим операциям. Интервью публикует Леди Mail.
47-летняя звезда сериала «Бригада» отметила, что в настоящее время пользуется услугами косметологов для сохранения привлекательности. В то же время артистка заявила, что положительно относится к коррекции внешности посредством хирургов и не исключает возможности сделать пластику.
«В будущем, возможно, решусь лечь под нож. А возможно, и нет. Ведь наша профессия — это эмоции и лицо должно оставаться живым, не маской», — считает Флоринская.