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Гарик Харламов назвал роль в «Аноре» самой слабой работой Юры Борисова

Юморист признался, что его не впечатлил фильм «Анора»
Кадр из фильма «Анора»
Кадр из фильма «Анора»

Шоумен Гарик Харламов признался на шоу «Кстати» на VK Видео, что ему не понравился нашумевший зарубежный фильм «Анора» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«“Анора” меня вообще не впечатлила, честно. Это самая слабая роль Юры Борисова, он гениальный актер! Это самая слабая его роль», — заявил юморист.

Харламов сравнил «Анору» Шона Бейкера и знаменитую работу Джеймса Кэмерона «Титаник»: драму с Леонардо ДиКаприо он смог бы пересмотреть, если бы наткнулся на нее по телевизору, а «Анору» — нет.

Герой нового выпуска «Кстати», актер Никита Кологривый в свою очередь признался, что ему понравилась актерская игра Борисова и Эйдельштейна в «Аноре». Актер напомнил, что еще давно публично признавал талант Борисова.

«И я считаю, хорошо, что за рубежом все видят нашего артиста. Он себя представляет очень скромно. Дауни-мл. его похвалил. Это вообще очень многих вдохновило, я считаю. Я болел за то, чтобы он получил “Оскар”, но понимал, что там есть работа, за которую честнее дать награду», — отметил артист.

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Новый выпуск шоу «Кстати» выйдет 22 марта на платформе VK Видео. Героями станут блогерша Ида Галич и актер Никита Кологривый.