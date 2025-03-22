Гарик Харламов назвал роль в «Аноре» самой слабой работой Юры Борисова

«И я считаю, хорошо, что за рубежом все видят нашего артиста. Он себя представляет очень скромно. Дауни-мл. его похвалил. Это вообще очень многих вдохновило, я считаю. Я болел за то, чтобы он получил “Оскар”, но понимал, что там есть работа, за которую честнее дать награду», — отметил артист.