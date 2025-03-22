Билли Айлиш спровоцировала слухи о романе с известным актером

В июне Билли Айлиш стала лицом нового выпуска журнала Interview. Перед камерой поп-исполнительница позировала в тельняшке и шляпке. Однако внимание поклонников привлекла улыбка артистки: с острыми клыками и звездой на передних зубах. На других фото Билли Айлиш предстала в толстовках и свитшотах, лежа на полу и кресле.