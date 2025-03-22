Билли Айлиш спровоцировала слухи о романе с известным актером

Певицу Билли Айлиш засняли с актером Натом Вулфом после премии iHeartRadio Music Awards. Об этом сообщает Dailу Mail.
Билли Айлиш выпустила клип на песню Chihiro, в котором снялся актер Нат Вулф. После этого пару регулярно видели вместе, а затем поклонники засняли, как они вместе покинули премию и поехали в направлении дома певицы.
«Билли и Нат просто друзья. Они больше похожи на брата и сестру, чем на кого-либо еще, и между ними нет никакой романтики», — уверяют инсайдеры издания.
Однако поклонники уверены, что между артистами больше, чем дружба.
В июне Билли Айлиш стала лицом нового выпуска журнала Interview. Перед камерой поп-исполнительница позировала в тельняшке и шляпке. Однако внимание поклонников привлекла улыбка артистки: с острыми клыками и звездой на передних зубах. На других фото Билли Айлиш предстала в толстовках и свитшотах, лежа на полу и кресле.