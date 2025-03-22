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Билли Айлиш спровоцировала слухи о романе с известным актером

Певицу засняли с актером Натом Вулфом после премии
Нат Вулф
Нат ВулфИсточник: Legion-Media.ru

Певицу Билли Айлиш засняли с актером Натом Вулфом после премии iHeartRadio Music Awards. Об этом сообщает Dailу Mail.

Билли Айлиш выпустила клип на песню Chihiro, в котором снялся актер Нат Вулф. После этого пару регулярно видели вместе, а затем поклонники засняли, как они вместе покинули премию и поехали в направлении дома певицы.

«Билли и Нат просто друзья. Они больше похожи на брата и сестру, чем на кого-либо еще, и между ними нет никакой романтики», — уверяют инсайдеры издания.

Однако поклонники уверены, что между артистами больше, чем дружба.

В июне Билли Айлиш стала лицом нового выпуска журнала Interview. Перед камерой поп-исполнительница позировала в тельняшке и шляпке. Однако внимание поклонников привлекла улыбка артистки: с острыми клыками и звездой на передних зубах. На других фото Билли Айлиш предстала в толстовках и свитшотах, лежа на полу и кресле.