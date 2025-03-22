Беременная жена Сарика Андреасяна показала фигуру в крошечном бикини

Звезда «Жизни по вызову» недавно ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам Моряк, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года.