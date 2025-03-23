Создается ощущение, что Копполу мало волнует не только история, но и месседж. Джиа очевидно хочет, чтобы в зрителе проснулось сочувствие к героине фильма, но совсем не желает рефлексировать на тему индустрии, выкидывающей 57-летнюю Шелли на помойку. Более того, само шоу Razzle Dazzle подается чуть ли не как самостоятельный персонаж, заслуживающий отдельного сочувствия (отметим, справедливости ради, что Коппола отражает точку зрения Шелли, не отнимая у зрителя права на формирование собственной).