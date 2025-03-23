О чем фильм «Шоугерл»
Шоу Razzle Dazzle, на протяжении десятков лет шедшее в одном из казино Лас-Вегаса, закрывается из-за нерентабельности. 57-летняя танцовщица Шелли Гарднер, посвятившая значительную часть собственной жизни именно Razzle Dazzle, вот-вот лишится работы.
Стресс обостряет взаимоотношения Шелли с молодыми коллегами по шоу и с уже взрослой дочерью, живущей в приемной семье. Ровные отношения героиня сохраняет разве что со старшей подругой Аннетт, которая когда-то тоже была танцовщицей, но годы назад переоделась в ливрею официантки. Впрочем, у самой Аннетт проблем тоже хватает.
Зачем смотреть
Англоязычные критики наперебой хвалят Памелу Андерсон, исполнившую в «Шоугерл» главную роль. Спорить с тем, что Андерсон и постановщице фильма Джии Копполе удалось создать интересный образ, довольно бессмысленно.
Шелли предстает на экране то полностью истощенной, то вдохновленной собственными воспоминаниями о лучших днях Razzle Dazzle, то вызывающей симпатию, то отталкивающей, но во всех без исключения случаях предельно наивной. Мимика и язык тела, используемые Андерсон, идеально подходят такой героине, а жизненный опыт самой актрисы добавляет экранной танцовщице оттенков. При этом стоит учитывать, что дубляж делает многие реплики Шелли неестественными, а самым зрелищным моментом фильма оказывается не какой-либо из выходов Андерсон, а танец Джейми Ли Кертис (Аннетт) на барной стойке.
Кстати, Джиа, как и ее старшая родственница София Коппола, ловко работает с музыкой. Вышеупомянутое выступление Аннетт озвучивается хитом Бонни Тайлер Total Eclipse of the Heart, благодаря которому сцена становится еще более запоминающейся. Оригинальный (и крайне уместный) саундтрек для «Шоугерл» подготовил Эндрю Уайатт, ранее работавший над музыкальным сопровождением к «Барби».
Почему можно не смотреть
Ловкое обращение с саундтреком — не единственное свойство, сближающее «Шоугерл» с творчеством Софии Копполы. Джиа, как и ее тетя, больше заинтересована в атмосфере и настроении, история для нее не так важна. Сюжета в ее полуторачасовом фильме примерно столько же, сколько и в какой-нибудь 15-минутной короткометражке, зато тут хватает видеозарисовок, демонстрирующих блеск и увядание Лас-Вегаса, и пустых диалогов, посвященных, например, растущей цене на лимоны.
Создается ощущение, что Копполу мало волнует не только история, но и месседж. Джиа очевидно хочет, чтобы в зрителе проснулось сочувствие к героине фильма, но совсем не желает рефлексировать на тему индустрии, выкидывающей 57-летнюю Шелли на помойку. Более того, само шоу Razzle Dazzle подается чуть ли не как самостоятельный персонаж, заслуживающий отдельного сочувствия (отметим, справедливости ради, что Коппола отражает точку зрения Шелли, не отнимая у зрителя права на формирование собственной).
Любопытно, что «Шоугерл» — второй с начала года фильм династии Коппола в российском прокате. К выпущенному в январе «Мегалополису» Френсиса Форда можно относиться как угодно, но трудно не заметить, что фильм демонстрирует довольно четкую авторскую позицию. Все, что способна продемонстрировать лента «Шоугерл», — пара ярких образов и принадлежность постановщицы к влиятельному киноклану.