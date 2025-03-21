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Паулина Андреева сообщила о расставании с Федором Бондарчуком

Актриса и режиссер были вместе девять лет
Паулина Андреева и Федор Бондарчук, фото: соцсети
Паулина Андреева и Федор Бондарчук, фото: соцсети

Паулина Андреева подтвердила слухи о расставании со своим мужем, режиссером Федором Бондарчуком. Новости о разводе звезд появились еще в прошлом году. Артисты не комментировали их, но Бондарчук в последнее время выходил в свет без Андреевой. Кроме того, он снял обручальное кольцо.

36-летняя звезда сериала «Метод» опубликовала в личном блоге совместное фото с 57-летним постановщиком и сообщила, что посчитала правильным сделать официальное заявление, чтобы избежать «излишних домыслов и фантазий».

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история», — заключила актриса.

Напомним, Федор Бондарчук и Паулина Андреева начали встречаться в 2015 году, а спустя четыре года сыграли свадьбу. В 2021-м у них родился сын Иван.

Ранее Федор Бондарчук был женат на модели Светлане Бондарчук. Их брак продлился около 30 лет. У них родились сын Сергей и дочь Варавара. В 2016 году они официально развелись.