Хитовый сериал «Разделение» официально продлили на третий сезон

5 марта актер Бен Стиллер, который выступает исполнительным продюсером и режиссером ряда эпизодов шоу, рассказывал о том, что приглашал Барака Обаму сняться во втором сезоне «Разделения». Бывший лидер США назвал себя фанатом шоу, но отказался от участия в проекте из-за графика. В итоге к актерскому составу сериала присоединился Киану Ривз.