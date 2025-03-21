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Хитовый сериал «Разделение» официально продлили на третий сезон

Глава Apple Тим Кук сообщил, что сериал «Разделение» продлен на третий сезон
Кадр из сериала «Разделение» (1 сезон)
Кадр из сериала «Разделение» (1 сезон)

Генеральный директор компании Apple Тим Кук сообщил в соцсети X, что сериал «Разделение» получит третий сезон.

21 марта на Apple TV+ вышел десятый и заключительный эпизод второго сезона «Разделения», который длится около 75 минут. Согласно отчету The Information, шоу стало одним из популярных сериалов компании. В тройке лидеров также оказались «Тед Лассо» и «Утреннее шоу».

Первый сезон сериала «Разделение» получил 14 номинаций на премию «Эмми». В нем рассказывается о компании Lumon Industries, которая придумала способ отделять рабочие воспоминания своих сотрудников от повседневной жизни — «процедуру разделения». Второй сезон начал выходить с 17 января 2025 года.

5 марта актер Бен Стиллер, который выступает исполнительным продюсером и режиссером ряда эпизодов шоу, рассказывал о том, что приглашал Барака Обаму сняться во втором сезоне «Разделения». Бывший лидер США назвал себя фанатом шоу, но отказался от участия в проекте из-за графика. В итоге к актерскому составу сериала присоединился Киану Ривз.