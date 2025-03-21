В Вологодской области открыли проект памяти режиссера Говорухина

Проекту три года, он прошел в Хакасии, Марий Эл, Калужской и Тульской областях. После Вологды будет представлен в Воронежской области, Подмосковье, Калининграде и Пскове. «Когда три года назад ВЦИОМ провел исследования и оказалось, что люди, которым за 50−60 лет, хорошо знают творчество Станислава Сергеевича, хорошо знают его фильмы, а молодежь до 30 лет практически ничего о нем не знает. Нам показалось это несправедливым, поэтому мы создали такой проект, чтобы он не просто представлял фильмы Говорухина, а еще имел просветительскую функцию», — отметила директор кинокомпании.