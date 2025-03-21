В Вологодской области открыли проект памяти режиссера Говорухина

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Культурно-просветительский проект «Движение по вертикали» памяти знаменитого режиссера, сценариста, актера, общественного деятеля Станислава Говорухина открылся в Вологде при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он охватит 10 городов и райцентров Вологодской области, а в субботу впервые состоится вечер «Музыка в кино», где прозвучат песни из кинофильмов режиссера, рассказала ТАСС организатор фестиваля, директор кинокомпании «КиноФокус» Ирина Борисова.
«Наш проект поддерживает Министерство культуры РФ, конкретно в Вологде он проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Также, как и в других регионах, мы будем представлять фильмы Станислава Говорухина, бесплатные кинопоказы пройдут в 10 городах и районах Вологодской области. Мы расширили просветительскую функцию проекта, добавили к нашим мастер-классам, творческим встречам и круглым столам музыкальный вечер “Музыка кино”, который пройдет 22 марта в областной филармонии, где известные представители российской оперной сцены — Мария Пахарь, Илья Хардиков, Данила Чернецов, концертмейстер Сергей Семенов — исполнят песни из кинофильмов, в том числе написанные на слова Говорухина. Это впервые мы организовали для Вологды», — рассказала ТАСС организатор.
Проекту три года, он прошел в Хакасии, Марий Эл, Калужской и Тульской областях. После Вологды будет представлен в Воронежской области, Подмосковье, Калининграде и Пскове. «Когда три года назад ВЦИОМ провел исследования и оказалось, что люди, которым за 50−60 лет, хорошо знают творчество Станислава Сергеевича, хорошо знают его фильмы, а молодежь до 30 лет практически ничего о нем не знает. Нам показалось это несправедливым, поэтому мы создали такой проект, чтобы он не просто представлял фильмы Говорухина, а еще имел просветительскую функцию», — отметила директор кинокомпании.
Так, 21 марта в Школе креативных индустрий Центра дополнительного образования Вологды пройдет мастер-класс главного редактора киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолова. Речь пойдет об искусственном интеллекте в кино. В пятницу вечером в галерее «Красный мост» Апостолов проведет круглый стол с молодыми кинематографистами региона, будущими актерами, режиссерами, кинокритиками на тему «Современные российские кинофестивали: задачи, типы, тренды». Накануне состоялся мастер-класс композитора Артема Васильева, который создал музыку более чем к 40 кинофильмам.
В субботу в Вологодской областной филармонии откроется фотовыставка, посвященная жизни и творчеству Говорухина.
«Мы представим фотографии трех фотохудожников, которые работали с режиссером во время съемок, в личной жизни. После экспозиции эти фотоработы мы передадим в дар учреждениям культуры Вологодской области, которые в дальнейшем могут путешествовать по региону, сопровождая показы его фильмов и другие мероприятия», — добавила Ирина Борисова.