О чем фильм «Ждун»
Корабль пришельца, подозрительно похожего на персонажа мемов, терпит крушение в Краснодарском крае. Важная деталь, отвечающая за преодоление гравитации, оказывается в руках предпринимателя-коррупционера, обещавшего построить летающее такси, но на деле намеревающегося сбежать с деньгами инвесторов. Сам же инопланетянин заводит знакомство с местным мальчиком Никитой.
Ребенок помогает новому другу с ремонтом летательного аппарата, но у одного Никиты сил не так много, поэтому в процесс постепенно оказываются втянуты все родственники — дедушка, старшая сестра, папа и мама. На момент приземления пришельца эта семья по ряду причин переживала не лучшие времена, но совместное приключение, разумеется, ее сплачивает.
Зачем смотреть
«Ждуна» снимали в Абрау-Дюрсо, так что с пейзажами в ленте все в порядке. Кроме того, можно предположить, что на часть аудитории произведет впечатление песня, записанная при участии Сергея Жукова специально для фильма (впрочем, даже поклонники группы «Руки вверх!» заметят, что трек получился не слишком ярким).
Почему можно не смотреть
В аннотациях к «Ждуну» постоянно подчеркивается, что инопланетянин добр, однако просмотр фильма не то чтобы подталкивает к такому выводу. Дело в том, что у Ждуна по сути нет характера; единственное его свойство (и заодно побудительный мотив) — постоянное желание есть. Пришельца можно назвать каким угодно — неуклюжим, бесформенным, мягким, даже беззубым (в переносном смысле — зрителям неоднократно дают понять, что Ждун с легкостью справляется с любой твердой пищей), но не добрым. Да, в «Ждуне» есть сцена, где пришелец демонстрирует лечебные навыки спилберговского инопланетянина и избавляет маму Никиты от головной боли, но происходит это между делом, как бы само собой.
Выстроить яркое, запоминающееся детское кино вокруг серого аморфного персонажа без характера довольно сложно, и создатели «Ждуна» с задачей предсказуемо не справляются. Актерские работы все без исключения слабы, из общей массы слегка выделяется разве что исполнивший роль Никиты Андрей Андреев, но дело тут не в талантливой игре, а в детской естественности.
В ленте почти нет экшена, а тот, что есть, напоминает о советском детском кино, а не о современных блокбастерах (может быть, кто-то из позитивно настроенных зрителей вспомнит «Полет навигатора», но это будет слишком большим комплиментом «Ждуну»). Сценарий, как и титульный герой, вышел невнятным и комковатым; неадекватное поведение отдельных персонажей еще можно объяснить попытками рассмешить шестилетних зрителей, но в фильме так много допущений, натяжек и просто неряшливых сцен, что на них наверняка обратит внимание и та самая целевая аудитория.