В аннотациях к «Ждуну» постоянно подчеркивается, что инопланетянин добр, однако просмотр фильма не то чтобы подталкивает к такому выводу. Дело в том, что у Ждуна по сути нет характера; единственное его свойство (и заодно побудительный мотив) — постоянное желание есть. Пришельца можно назвать каким угодно — неуклюжим, бесформенным, мягким, даже беззубым (в переносном смысле — зрителям неоднократно дают понять, что Ждун с легкостью справляется с любой твердой пищей), но не добрым. Да, в «Ждуне» есть сцена, где пришелец демонстрирует лечебные навыки спилберговского инопланетянина и избавляет маму Никиты от головной боли, но происходит это между делом, как бы само собой.