Тимоти Далтон, британский актер с неповторимым шармом, оставил неизгладимый след не только в мире кино и театра, но и в миллионах женских сердец. Далтон родился 21 марта 1946 года в Уэльсе и приобрел внешность, лоск и манеры тех самых британских аристократов, о которых мы так много читали в романах.
Карьера артиста продолжается более пяти десятилетий. Он играл в самых разных жанрах — от драмы до приключений, часто соединяя в образах черты денди и жестокого деспота. А еще со свойственной джентльмену сдержанностью оставался в стороне от публичных скандалов и интриг.
Сын разведчика
Далтон родился в семье бывшего капитана секретной разведки Британии Питера Легетта Далтона и американки ирландско-итальянского происхождения Дороти Скоулз. В детстве Тимоти увлекался авиацией и состоял в британской военной молодежной организации, что неудивительно, ведь во время Второй мировой войны его отец служил в Управлении специальных операций, которое занималось диверсиями за рубежом, а также помогало в организации сопротивления на оккупированных немцами территориях в Европе.
В характеристиках Питера Далтона отмечали его артистизм, спортивность, энергичность и тщательность — вероятно, сын унаследовал эти качества. Но по стопам отца Тимоти не пошел и выбрал карьеру актера, хотя роль Джеймса Бонда, которая также связана с секретной разведкой, многие считают вдохновленной военным прошлым его отца.
«Макбет» сыграла роль
Театром 15-летний Тимоти Далтон «заболел» после посещения спектакля «Макбет». В 1964 году он поступил в Королевскую академию драматического искусства и начал гастролировать с Национальным молодежным театром Майкла Крофта, академию так и не окончив.
Его первая роль на театральной сцене пришлась на тот же год: в Театре Королевы он сыграл в постановке пьесы Уильяма Шекспира «Кориолан». Затем последовали спектакли «Ричард III», «Бесплодные усилия любви», «Врач перед дилеммой» и «Святая Иоанна». После окончания обучения начинающий Далтон пополнил ряды актеров Бирмингемского театра и на протяжении пары лет был ведущим в труппе.
Пьесы Шекспира помогли ему попасть и в кино, и на телевидение. Ряд экранизаций, и вот уже начинающая звезда снимается в фильме «Лев зимой» с легендами кино Питером О’Тулом, Кэтрин Хепберн и Энтони Хопкинсом.
Лучший Рочестер всех времен
Книга Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» о перипетиях жизни гувернантки и ее пылкой любви к богатому аристократу прошла испытание временем и не утратила популярности. Естественно, экранизировали ее много раз, и среди исполнителей роли Эдварда Фэйрфакса Рочестера много талантливых актеров — Уильям Херт, Тоби Стивенс и другие.
Несмотря на то, что с момента съемок Тимоти Далтона прошло уже 58 лет, и он был не первым и не последним Рочестером, его до сих пор считают одним из лучших, если не самым. А тогда, в 1983 году картина по роману Бронте стала его звездным часом.
Рочестер Далтона — это человек с богатой внутренней жизнью, полный противоречий и тайн. Артист блестяще передал все нюансы характера — от сурового внешнего вида и деспотичного поведения до глубоких эмоциональных переживаний и пылкой страсти. Его игра была отмечена критиками и зрителями, и этот образ остается одним из его самых любимых.
Вспомним другие яркие роли Тимоти Далтона.
Джеймс Бонд в «Искрах из глаз» (1987)
В 15-й части шпионских приключений Тимоти Далтон показал более серьезный и глубокий образ Бонда, что отличало его от предыдущих исполнителей. Он привнес в персонаж личную историю и эмоциональность, сделав его более человечным и уязвимым. Это было особенно заметно в сценах, где Бонд сталкивался с личными потерями и моральными дилеммами.
Фильм «Искры из глаз» рассказывает о поисках разведчиком своего друга и коллеги, который был убит, а также о борьбе с советскими агентами. Несмотря на то, что Бонд Далтона не стал таким же культовым, как у Шона Коннери и Роджера Мура, он остается одним из самых интересных и многоплановых воплощений агента 007.
Принц Барин в «Флэш Гордон» (1980)
Участие в этом весьма неординарном фантастическом фильме показало универсальность Далтона и его готовность экспериментировать с разными жанрами. Боевик «Флэш Гордон» рассказывает о том, как диктатор планеты Монго Минг Беспощадный намеревается уничтожить Землю, посылая на нее разрушительное излучение. Игрок в американский футбол Флэш Гордон и его подруга Дейл Арден отправляются на ракете доктора Заркова, чтобы остановить Минга.
«Флэш Гордон» сочетает в себе элементы научной фантастики, приключений и комедии. Далтон сыграл Принца Барина с большим энтузиазмом, что добавило картине особый шарм. Несмотря на то, что лента не имела коммерческого успеха в момент выхода, со временем она стала культовой.
Ретт Батлер в «Скарлетт» (1994)
В этом мини-сериале, продолжении «Унесенных ветром», где сюжет следует за Скарлетт О’Харой после развода с Реттом Батлером, Далтон продемонстрировал свою способность воплощать персонажи, которые уже стали классическими.
Ретт Батлер — это один из самых знаменитых героев в литературе, и Далтон воплощает героя на высшем уровне. Он передал всю харизму и обаяние Батлера, и зритель вместе со Скарлетт то ненавидит, то снова прощает и влюбляется в этого сложного и привлекательного мужчину.
Король Франции Филипп II Август в «Лев зимой» (1968)
Этот фильм был кинодебютом Далтона и сразу же привлек внимание критиков и зрителей, поэтому достоин упоминания среди лучших. Он рассказывает о борьбе за власть между королем Генрихом II Английским и его женой, королевой Элеонорой Аквитанской. Далтон сыграл короля Франции Филиппа II Августа, показав свою способность справляться с историческими персонажами и не теряться в звездном составе. Кинолента «Лев зимой» стала важным шагом в его карьере, открыв ему путь к дальнейшим ролям в кино и театре.
Так и не женился
Тимоти Далтон всегда был довольно закрытым человеком и избегал публичных скандалов. Познакомившись на съемках с актрисой Ванессой Редгрейв, он прожил с ней много лет, но в конце 1980-х пара распалась.
В 1995 году на кинофестивале в Лондоне Тимоти Далтон познакомился с русской певицей, композитором, преподавателем и моделью Оксаной Григорьевой, которая работала переводчиком у Никиты Михалкова. Вскоре влюбленные начали жить вместе, и 7 августа 1997-го у них родился сын Александр. Однако, отношения не продлились долго — в 2003 году Далтон и Григорьева расстались.
Тимоти Далтон никогда не был женат официально, что не помешало ему наслаждаться насыщенной личной жизнью. В свободное время он находит удовольствие в тихих занятиях, таких как рыбалка, чтение и прослушивание классической музыки. А про его коллекцию антиквариата ходят легенды.
Последняя роль
В 2014 году Далтон вернулся к драматическим ролям, снявшись в мистическом сериале «Страшные сказки», где он сыграл богатого аристократа Малкольма Мюррея. Финальный сезон этого хоррора вышел в 2016-м.
В 2019 году Тимоти Далтон появился в сериале «Роковой патруль», который стал одной из его последних заметных работ на данный момент. Несмотря на солидный возраст, высокий, худощавый сердцеед находится в прекрасной форме и продолжает покорять зрительские сердца.