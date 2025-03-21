Несмотря на то, что с момента съемок Тимоти Далтона прошло уже 58 лет, и он был не первым и не последним Рочестером, его до сих пор считают одним из лучших, если не самым. А тогда, в 1983 году картина по роману Бронте стала его звездным часом.