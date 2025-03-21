Дочь Абдулова заявила, что боится предвзятости из-за фамилии отца

«Не назвала бы это легким пропуском. Ты искренне не можешь понять свои силы и ценность как творца. Я очень боюсь предвзятости», — пояснила Евгения. Она также перечислила любимые картины с участием отца — «Дом, который построил Свифт» и «Обыкновенное чудо».