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Дочь Абдулова заявила, что боится предвзятости из-за фамилии отца

Евгения Абдулова мечтает внести в кинематограф что-то новое
Евгения Абдулова
Евгения Абдулова

Дочь народного артиста РСФСР Александра Абдулова Евгения заявила, что боится предвзятости из-за знаменитой фамилии. Об этом она сообщила в интервью Woman.ru.

18-летняя наследница Абдулова поступила во ВГИК на режиссерский факультет — Евгения снимается в фильмах, работает над сценариями и мечтает внести в кинематограф что-то новое. По ее словам, знаменитая фамилия не делает карьерный путь легким, а наоборот, добавляет ответственности.

«Не назвала бы это легким пропуском. Ты искренне не можешь понять свои силы и ценность как творца. Я очень боюсь предвзятости», — пояснила Евгения. Она также перечислила любимые картины с участием отца — «Дом, который построил Свифт» и «Обыкновенное чудо».

С 2006 года Александр Абдулов состоял в браке с Юлией Мешиной, в 2007-м у пары родилась дочь Евгения. Актера не стало в январе 2008 года после продолжительной болезни, ему было 54 года.