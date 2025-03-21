Представительница Жанны Эппле опровергла слухи о ее болезни

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что Жанна Эппле экстренно обратилась к медикам, из-за самолечения у артистки якобы начались проблемы со здоровьем. В публикации отмечалось, что она пожаловалась столичным врачам на сильные боли в области живота и ей назначили амбулаторное лечение, строгую диету с дробным питанием.