Памятник медвежонку Паддингтону стал объектом вандализма

Подобных статуй по всей стране насчитывается 23. Скульптура изображает медвежонка в человеческий рост — он сидит на городской скамейке в своей фирменной красной шляпе и синем дафлкоте с мармеладным бутербродом в лапах. Памятники этому книжному персонажу не в первый раз привлекают внимание хулиганов — похожая статуя в городе Эшби, графство Лестершир, была демонтирована на этой неделе.