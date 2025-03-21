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Звезда «Универа» показала с помощью нейросети, как могла бы выглядеть ее дочь

Наталья Рудова сгенерировала с помощью нейросети портрет своей будущей дочери
Актриса Рудова показала с помощью нейросети, как могла бы выглядеть ее дочь: "Это шок"
Актриса Рудова показала с помощью нейросети, как могла бы выглядеть ее дочь: "Это шок"Источник: www_gazeta_ru

Актриса Наталья Рудова показала с помощью нейросети, как могла бы выглядеть ее дочь. Звезда сериала «Универ. Новая общага» опубликовала в соцсетях кадры, сгенерированные искусственным интеллектом.

«Вы только посмотрите на эту малышку. Фото реально как настоящие. Это шок, ребята», — призналась артистка.

Знаменитость неоднократно говорила, что мечтает о семье, но еще не встретила человека, с которым бы ей хотелось быть рядом. Актриса говорила подписчикам, что последний раз по-настоящему влюблялась десять лет назад. Рудова сожалеет об этом, но не собирается вступать в отношения «для галочки» и ради переживающих за ее будущее незнакомцев.

Артистка родилась в Узбекистане, но ее детство прошло в Казахстане, в городе Актау. Позже звезда с матерью и сестрой переехала в Иваново, где она окончила училище культуры.

Рудова признавалась в соцсетях, что в детстве ее высмеивали взрослые, называя «глупой» и «никому не нужной». По словам знаменитости, люди издевались над ней ради самоутверждения, но это только придавало актрисе сил для работы над собой и достижения собственных целей. Артистка отмечала, что ей хватало ума слушать и доверять мнению матери и сестры, которые всегда ее поддерживали.