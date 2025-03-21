Звезда «Универа» показала с помощью нейросети, как могла бы выглядеть ее дочь

Рудова признавалась в соцсетях, что в детстве ее высмеивали взрослые, называя «глупой» и «никому не нужной». По словам знаменитости, люди издевались над ней ради самоутверждения, но это только придавало актрисе сил для работы над собой и достижения собственных целей. Артистка отмечала, что ей хватало ума слушать и доверять мнению матери и сестры, которые всегда ее поддерживали.