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Звезда «Игры престолов» впервые рассказала о психическом расстройстве

Британская актриса Белла Рэмси рассказала о своем диагнозе
Белла Рэмси
Белла РэмсиИсточник: Legion-Media.ru

Британская актриса, звезда сериалов «Игра престолов» и «Одни из нас» Белла Рэмси впервые рассказала о том, что ей поставлен диагноз «аутизм». Об этом сообщает Independent.

По словам 21-летней звезды, на съемках первого сезона «Одних из нас», член съемочной группы, у которого был ребенок с нейроотличиями, заметил похожее поведение у Рэмси, и тогда она обратилась к врачу.

«Я уже немного говорила о том, что у меня есть нейроотличия, но по какой-то причине не хотела… Мне казалось, что я не хочу говорить, какие именно», — призналась она.

Психиатрическая экспертиза, продолжила актриса, подтвердила ее подозрения. Рэмси и раньше обращала внимание на то, что чувствует себя неуместной, ощущает сенсорную перегрузку из-за тяжелой верхней одежды и термобелья, которое приходилось носить во время съемок на холоде.

Ранее Белла Рэмси снялась в необычном образе для британского глянца.