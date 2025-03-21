Звезда «Игры престолов» впервые рассказала о психическом расстройстве

Британская актриса, звезда сериалов «Игра престолов» и «Одни из нас» Белла Рэмси впервые рассказала о том, что ей поставлен диагноз «аутизм». Об этом сообщает Independent.
По словам 21-летней звезды, на съемках первого сезона «Одних из нас», член съемочной группы, у которого был ребенок с нейроотличиями, заметил похожее поведение у Рэмси, и тогда она обратилась к врачу.
«Я уже немного говорила о том, что у меня есть нейроотличия, но по какой-то причине не хотела… Мне казалось, что я не хочу говорить, какие именно», — призналась она.
Психиатрическая экспертиза, продолжила актриса, подтвердила ее подозрения. Рэмси и раньше обращала внимание на то, что чувствует себя неуместной, ощущает сенсорную перегрузку из-за тяжелой верхней одежды и термобелья, которое приходилось носить во время съемок на холоде.
Ранее Белла Рэмси снялась в необычном образе для британского глянца.