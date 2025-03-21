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8 актеров, которые уехали из России: как сложилась их жизнь за границей

Вспомним звезд театра и кино, которые решили начать все с чистого листа за границей
Ольга Чечеватова
Автор Кино Mail
Чулпан Хаматова
Чулпан ХаматоваИсточник: Алексей Молчановский

За последние три года список актеров, покинувших Россию, значительно расширился. Одни с тоской вспоминают о родине, другие даже не задумываются возвращаться. В статье расскажем о судьбах артистов, которые сменили страну жительства.

1. Алексей Панин

Алексей Панин
Алексей ПанинИсточник: PersonaStars

Звездной ролью для Алексея Панина стал беспредельщик Сергей в криминальной комедии Алексея Балабанова «Жмурки». Актер был популярен, однако репутацию Панину подпортила череда скандалов, связанных с публикациями откровенных фото, а также эпатажные выходки в алкогольном опьянении. Режиссеры приглашали артиста все реже, и последним его появлением в российском кино стал эпизод в комедийном сериале «Экипаж 314».

В поисках новых возможностей в 2020 году Панин перебрался в Испанию. После продолжительного перерыва в карьере он вышел на сцену в спектакле «Скамейка», с которым гастролировал Европе. Позже актер переехал в США и устроился работать ведущим в ресторан.

2. Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова
Чулпан ХаматоваИсточник: Legion-Media.ru

В России актриса Чулпан Хаматова совмещала работу на сцене и в кино. Среди наиболее ярких ее ролей — драматические персонажи в сериалах «Дети Арбата» и «Зулейха открывает глаза», а также в картине «Доктор Лиза». В 2022 году артистка переехала в Латвию и присоединилась к труппе Нового Рижского театра. 

В июне 2024 года Хаматову уволили из-за того, что билеты на спектакли с ее участием продавались плохо, и это приносило театру репутационный ущерб. Сейчас Чулпан зарабатывает на жизнь гастролями в Европе и Америке. В разных интервью она признавалась, что хотела бы приехать в Россию. 

Добавим, что за время эмиграции Чулпан снялась в эпизоде картины Кирилла Серебренникова «Лимонов: Баллада об Эдичке» и получила роль в драме Александроса Авранаса «Тихая жизнь».

3. Артур Смольянинов

Артур Смольянинов
Артур СмольяниновИсточник: PersonaStars

Актер, признанный иноагентом в России и внесенный Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, наиболее известен по фильмам «ЖАRА», «9 рота» и криминальной драме «Ростов». В 2021-м он развелся с Дарьей Мельниковой, от которой у него два сына, а через год переехал в Латвию. 

На новом месте артист решил попробовать себя в роли рок-музыканта. Смольянинов основал группу под названием cheLovek и выступал с концертами, однако широкой популярности ему добиться не удалось. Параллельно с творческими экспериментами Артур активно высказывался по политическим вопросам. 29 октября 2024 год Басманный суд заочно его арестовал. 

4. Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров
Дмитрий НазаровИсточник: PersonaStars

Любимцем публики театральный актер Дмитрий Назаров стал после выхода сериала «Кухня». В начале 2023 года после антипатриотичных высказываний артист вместе со своей супругой Ольгой Васильевой был уволен из МХТ имени Чехова. Супруги переехали во Францию, где ранее приобрели недвижимость. 

Назаров и Васильева гастролируют с собственным спектаклем и выступают в других постановках. Актер часто публикует ролики, в которых исполняет стихи собственного сочинения, правда, его видео вызывают беспокойство у поклонников. Многие отмечают, что Дмитрий Назаров значительно похудел, что породило слухи о проблемах со здоровьем в эмиграции.

5. Александр Молочников

Александр Молочников
Александр МолочниковИсточник: Алексей Молчановский

За время работы в России Александр Молочников играл по большей части второстепенных персонажей. Главные роли ему достались в комедиях «Пушкин» и «Безумие». Большую известность Молочников получил как режиссер нашумевшего сериала «Монастырь». 

У Молочникова американское гражданство, поэтому без каких-либо сложностей в 2022 году он переехал в США. В конце 2024 года в Тель-Авиве Александр представил свою интерпретацию романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». А уже весной 2025-го в Нью-Йорке зрители смогут увидеть новую работу режиссера — современную постановку чеховской «Чайки».

6. Татьяна Лазарева

Татьяна Лазарева
Татьяна ЛазареваИсточник: Алексей Молчановский

Зрители помнят Татьяну Лазареву (признана иноагентом в РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) как ведущую проектов «Танцы со звездами», «Хорошие шутки» и «Это мой ребенок?!». Она также появилась в эпизодах комедийных сериалов «Воронины», «Бар "На грудь"» и «Адъютанты любви».

Прежде чем решиться на окончательный переезд, Лазарева жила на две страны: в Испании у нее была недвижимость, но работала она по-прежнему в России. В 2022-м артистка переехала в Европу, где столкнулась с трудностями в трудоустройстве и заявила о необходимости начинать карьеру с нуля. В конце 2024 года Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма.

7. Рената Литвинова

Рената Литвинова
Рената ЛитвиноваИсточник: соцсети

Звезда сериала «Граница: Таежный роман» Рената Литвинова не только снималась в кино, но и пробовала себя в качестве режиссера. Самой яркой работой актрисы стала драма «Северный ветер». 

После переезда в Париж в 2022 году Рената продолжила развивать карьеру. Она гастролировала по Европе со своей дебютной постановкой «Кактус», музыку для которой написала Земфира (признана иноагентом в РФ). В марте 2025-го Литвинова представила французской публике свой новый спектакль «Священное чудовище». 

Рената периодически приезжает в Россию — в конце 2024 года ее заметили в Москве.

8. Алексей Горбунов

Алексей Горбунов в фильме «Шпион»
Алексей Горбунов в роли Селенцова в фильме «Шпион»

Российские зрители помнят Алексея Горбунова по ролям в таких популярных фильмах, как «Шпион», «Обитаемый остров», «Статский советник» и «12». Однако в 2014 году артист принял решение переехать на Украину.

Несмотря на участие в украинских проектах, Алексей признавался, что пик его творческой реализации пришелся на время работы в России. Да и за рубежом количество ролей было не таким, как хотелось бы, и артист испытывал финансовые трудности. В 2022-м Алексей основал музыкальную группу «Грусть пилота», с которой дает концерты. Известно, что Горбунов создал шоу-программу и гастролирует по Европе. 