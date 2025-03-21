За последние три года список актеров, покинувших Россию, значительно расширился. Одни с тоской вспоминают о родине, другие даже не задумываются возвращаться. В статье расскажем о судьбах артистов, которые сменили страну жительства.
1. Алексей Панин
Звездной ролью для Алексея Панина стал беспредельщик Сергей в криминальной комедии Алексея Балабанова «Жмурки». Актер был популярен, однако репутацию Панину подпортила череда скандалов, связанных с публикациями откровенных фото, а также эпатажные выходки в алкогольном опьянении. Режиссеры приглашали артиста все реже, и последним его появлением в российском кино стал эпизод в комедийном сериале «Экипаж 314».
В поисках новых возможностей в 2020 году Панин перебрался в Испанию. После продолжительного перерыва в карьере он вышел на сцену в спектакле «Скамейка», с которым гастролировал Европе. Позже актер переехал в США и устроился работать ведущим в ресторан.
2. Чулпан Хаматова
В России актриса Чулпан Хаматова совмещала работу на сцене и в кино. Среди наиболее ярких ее ролей — драматические персонажи в сериалах «Дети Арбата» и «Зулейха открывает глаза», а также в картине «Доктор Лиза». В 2022 году артистка переехала в Латвию и присоединилась к труппе Нового Рижского театра.
В июне 2024 года Хаматову уволили из-за того, что билеты на спектакли с ее участием продавались плохо, и это приносило театру репутационный ущерб. Сейчас Чулпан зарабатывает на жизнь гастролями в Европе и Америке. В разных интервью она признавалась, что хотела бы приехать в Россию.
Добавим, что за время эмиграции Чулпан снялась в эпизоде картины Кирилла Серебренникова «Лимонов: Баллада об Эдичке» и получила роль в драме Александроса Авранаса «Тихая жизнь».
3. Артур Смольянинов
Актер, признанный иноагентом в России и внесенный Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, наиболее известен по фильмам «ЖАRА», «9 рота» и криминальной драме «Ростов». В 2021-м он развелся с Дарьей Мельниковой, от которой у него два сына, а через год переехал в Латвию.
На новом месте артист решил попробовать себя в роли рок-музыканта. Смольянинов основал группу под названием cheLovek и выступал с концертами, однако широкой популярности ему добиться не удалось. Параллельно с творческими экспериментами Артур активно высказывался по политическим вопросам. 29 октября 2024 год Басманный суд заочно его арестовал.
4. Дмитрий Назаров
Любимцем публики театральный актер Дмитрий Назаров стал после выхода сериала «Кухня». В начале 2023 года после антипатриотичных высказываний артист вместе со своей супругой Ольгой Васильевой был уволен из МХТ имени Чехова. Супруги переехали во Францию, где ранее приобрели недвижимость.
Назаров и Васильева гастролируют с собственным спектаклем и выступают в других постановках. Актер часто публикует ролики, в которых исполняет стихи собственного сочинения, правда, его видео вызывают беспокойство у поклонников. Многие отмечают, что Дмитрий Назаров значительно похудел, что породило слухи о проблемах со здоровьем в эмиграции.
5. Александр Молочников
За время работы в России Александр Молочников играл по большей части второстепенных персонажей. Главные роли ему достались в комедиях «Пушкин» и «Безумие». Большую известность Молочников получил как режиссер нашумевшего сериала «Монастырь».
У Молочникова американское гражданство, поэтому без каких-либо сложностей в 2022 году он переехал в США. В конце 2024 года в Тель-Авиве Александр представил свою интерпретацию романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». А уже весной 2025-го в Нью-Йорке зрители смогут увидеть новую работу режиссера — современную постановку чеховской «Чайки».
6. Татьяна Лазарева
Зрители помнят Татьяну Лазареву (признана иноагентом в РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) как ведущую проектов «Танцы со звездами», «Хорошие шутки» и «Это мой ребенок?!». Она также появилась в эпизодах комедийных сериалов «Воронины», «Бар "На грудь"» и «Адъютанты любви».
Прежде чем решиться на окончательный переезд, Лазарева жила на две страны: в Испании у нее была недвижимость, но работала она по-прежнему в России. В 2022-м артистка переехала в Европу, где столкнулась с трудностями в трудоустройстве и заявила о необходимости начинать карьеру с нуля. В конце 2024 года Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма.
7. Рената Литвинова
Звезда сериала «Граница: Таежный роман» Рената Литвинова не только снималась в кино, но и пробовала себя в качестве режиссера. Самой яркой работой актрисы стала драма «Северный ветер».
После переезда в Париж в 2022 году Рената продолжила развивать карьеру. Она гастролировала по Европе со своей дебютной постановкой «Кактус», музыку для которой написала Земфира (признана иноагентом в РФ). В марте 2025-го Литвинова представила французской публике свой новый спектакль «Священное чудовище».
Рената периодически приезжает в Россию — в конце 2024 года ее заметили в Москве.
8. Алексей Горбунов
Российские зрители помнят Алексея Горбунова по ролям в таких популярных фильмах, как «Шпион», «Обитаемый остров», «Статский советник» и «12». Однако в 2014 году артист принял решение переехать на Украину.
Несмотря на участие в украинских проектах, Алексей признавался, что пик его творческой реализации пришелся на время работы в России. Да и за рубежом количество ролей было не таким, как хотелось бы, и артист испытывал финансовые трудности. В 2022-м Алексей основал музыкальную группу «Грусть пилота», с которой дает концерты. Известно, что Горбунов создал шоу-программу и гастролирует по Европе.