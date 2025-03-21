Прежде чем решиться на окончательный переезд, Лазарева жила на две страны: в Испании у нее была недвижимость, но работала она по-прежнему в России. В 2022-м артистка переехала в Европу, где столкнулась с трудностями в трудоустройстве и заявила о необходимости начинать карьеру с нуля. В конце 2024 года Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма.