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Звезда «Белого лотоса» ответила на комментарии о торчащих зубах

Актриса Эйми Лу Вуд назвала бунтарским отказ от виниров
Эйми Лу Вуд
Эйми Лу ВудИсточник: Legion-Media.ru

Британская актриса Эйми Лу Вуд ответила на комментарии о своих торчащих зубах. Интервью с ней опубликовал журнал The Hollywood Reporter.

Звезда сериалов «Белый лотос» и «Половое воспитание» заявила, что многие поклонники обращают внимание на данную особенность ее внешности. В свою очередь, отказ от коррекции прикуса артистка назвала бунтарским.

«Все, что я делаю, это издеваюсь над собой. Даже то, как [фанаты “Белого лотоса”] говорят обо мне и моих зубах — что у меня нет виниров или ботокса — это кажется немного бунтарским», — отметила она.