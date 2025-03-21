Те, кто не читал книгу, поначалу могут принять Сириуса Блэка за одного из главных злодеев. Впрочем, у миссис Роулинг все оказывается совсем не таким, каким кажется на первый и даже на второй взгляд. Чтобы понять это, достаточно проследить, как развивается арка персонажа Олдмана в четвертой, пятой и восьмой частях.