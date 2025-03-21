Мастерски меняя внешность, голос, походку и темперамент, Гари Олдман создал много разноплановых образов. Их амплитуда невероятна: преступники и полицейские, рыцари и вампиры, волшебники и знаковые исторические личности — и всегда актеру удается быть убедительным.
Гари Олдман родился в семье, далекой от мира искусства: его отец был сварщиком, мать — домохозяйкой. Мальчик любил музыку и мечтал о карьере певца или пианиста. Решение стать актером возникло у него после просмотра фильмов с участием Малкольма Макдауэлла. Ныне британец — не только прославленный артист, но и режиссер, продюсер, музыкант, обладатель «Оскара» и множества других престижных наград. Вспомним самые яркие роли Гари Олдмана.
1. «Сид и Нэнси», Сид Вишес
Прежде чем стать кинозвездой, Гари Олдман блистал на британской сцене и получал театральные награды. В театре-то его и заприметили кинорежиссеры. Первым фильмом, после которого о Гари заговорили, стала картина «Сид и Нэнси», в которой он сыграл идола панк-рока — бас-гитариста Sex Pistols Сида Вишеса. Любовная драма культового музыканта и его девушки Нэнси воплотила в себе дух сумасшедших 70-х: необузданная свобода, боль и счастье, триумф и разочарование панков «первого призыва».
Олдман оказался очень убедителен в образе талантливого парня, ярко идущего путем саморазрушения. Чтобы добиться достоверности, актер перенял манеру поведения музыканта, сильно сбросил вес, так что даже попал в клинику из-за худобы. Кроме того, Олдман сам исполнил несколько песен, вошедших в саундтрек. Результат трудов впечатлил и бывшего вокалиста Sex Pistols Джона Лайдона, и многотысячную армию фанатов группы, да и просто любителей хорошего кино.
2. «Дракула», граф Дракула
Главный вампир всех времен и народов — Дракула, и это знают все. Самый незабываемый Дракула всех времен и народов — Гари Олдман. В экранизации готического романа Брэма Стокера, созданной Френсисом Фордом Копполой, британскому мастеру перевоплощений было где разгуляться. Олдман играет две роли: молодого графа Влада Цепеша и его же через много лет, превратившегося в жуткого Дракулу.
Фильм «Дракула» не только имел ошеломительные кассовые сборы, но и получил три «Оскара». Самому Олдману роль принесла премию «Сатурн» от Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, а также закрепила за ним славу мастера по созданию злодейских образов.
3. «Леон», Стэнсфилд
В боевике-триллере Люка Бессона «Леон» Гари Олдман перевоплотился в отъявленного негодяя Нормана Стэнсфилда. Образ полицейского-наркомана, погрязшего в коррупции и преступлениях, получился по-настоящему зловещим. Кажется, нет такого злодейства, на которое не пошел бы этот психопат. Он убивает семью Матильды (Натали Портман) и идет по ее следу. Конечно, «Леона» зрители любят в первую очередь за дуэт Натали Портман и Жан Рено. Но и омерзительный образ Стэнсфилда получился у Олдмана пугающе достоверным.
4. «Пятый элемент», Зорг
Говорят, Олдман согласился сняться в очередном фильме Бессона, не читая сценарий — настолько велико было его доверие к режиссеру. И чутье его не подвело. Образ межгалактического злодея Жана-Батиста Эмануэля Зорга стал одним из самых заметных в богатом на удивительные образы фантастическом боевике «Пятый элемент». Более того, это культовое творение Люка Бессона невозможно себе представить без воплощенного Олдманом эксцентричного «плохиша» со странной прической, диковатым взглядом и супероружием в руках.
5. «Гарри Поттер», Сириус Блэк
Плох тот английский актер, кто не сыграл в экранизации магической саги Джоан Роулинг. А уж Гари Олдмана плохим артистом никак не назовешь. Так что его участие в фильме было практически неизбежным.
Впервые Олдман появился в третьей части франшизы — «Гарри Поттер и узник Азкабана», сыграв Сириуса Блэка — крестного отца Гарри. Кстати, многие фанаты считают эту часть лучшей. В немалой степени за счет участия в ней Олдмана.
Те, кто не читал книгу, поначалу могут принять Сириуса Блэка за одного из главных злодеев. Впрочем, у миссис Роулинг все оказывается совсем не таким, каким кажется на первый и даже на второй взгляд. Чтобы понять это, достаточно проследить, как развивается арка персонажа Олдмана в четвертой, пятой и восьмой частях.
6. «Шпион, выйди вон!», Смайли
В триллере «Шпион, выйди вон!» по одноименному роману Джона Ле Карре Олдман перевоплотился в немолодого агента MI6 по имени Джордж Смайли. Он было отправился на покой, но вернулся, чтобы вычислить внутри своей организации «крота», работающего на СССР.
Режиссер картины Томас Альфредсон отмечал «великое лицо, скромную энергию и интеллигентность» актера, так необходимые в этой роли. Участие в фильме принесло нашему герою первую в его кинокарьере номинацию на «Оскар».
7. «Темные времена», Черчилль
Тем, кто полагает, что кинематограф — это «типаж плюс монтаж», просто не довелось видеть Олдмана в фильме «Темные времена». Ибо мало на свете людей менее похожих на Уинстона Черчилля, чем актер. И все же он сыграл легендарного британского премьер-министра. Да так, что получил свой первый и на сегодняшний день единственный «Оскар» за главную мужскую роль.
Картина режиссера Джо Райта повествует о тяжелой эпохе в истории Великобритании — Второй мировой войне. Перед только что занявшим пост премьера Черчиллем встает дилемма: начать переговоры с Гитлером, испугавшись вторжения вермахта, или отказаться от переговоров и продолжить борьбу.
Ради этой роли Гари Олдману пришлось поправиться чуть ли не на 20 килограммов и попотеть под многослойным сложным гримом. Но дело того стоило. Драма «Темные времена» получила шесть номинаций на «Оскар» и выиграла две из них. А самому актеру образ Черчилля, помимо «Оскара», принес премии «Золотой глобус» и BAFTA.