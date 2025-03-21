Звезде сериала «Бальзаковский возраст» экстренно потребовалась помощь врачей

Российской актрисе театра и кино Жанне Эппле экстренно потребовалась помощь врачей из-за самолечения. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным источника, артистка пожаловалась на сильные боли в области живота. Отмечается, что звезда сериала «Бальзаковский возраст» в течение нескольких лет самостоятельно принимала разные лекарства — на какое-то время боль проходила, но потом возвращалась снова.
«При диагностике у нее обнаружили проблемы в брюшной полости и новообразование в почке», — говорится в сообщении. Артистке назначили амбулаторное лечение и строгую диету, пишет канал.