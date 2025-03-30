О чем фильм «Пальма 2»
Летчик Вячеслав Лазарев (Виктор Добронравов) после событий первой «Пальмы» уволен из международной авиации и вынужден переехать в таежную глубинку, где возит почту на Ан-2 и, подобно Мимино, кур на Ми-2. И так же, как Мимино, грезит о больших самолетах и дальних рейсах. А пока готовит к поступлению в авиаучилище своего сына Колю.
Москвичи не очень уживаются с местным населением — начальника сельского аэродрома раздражает амбициозность и самоуверенность столичного пилота. А местный охотовед Иван Фролов и вовсе ведет себя агрессивно. Вместе с друзьями и дочкой Дашей они ходят на охоту и однажды выслеживают медведицу с медвежонком. Взрослого зверя Фролов безжалостно застрелил, но детенышу удалось сбежать. Медвежонок прибивается к семье Лазаревых, и Пальма берет его под свое покровительство. Но жестокий Фролов продолжает преследовать сироту.
Зачем смотреть
Это доброе приключенческое кино про дружбу, любовь и очаровательных зверей — мудрую овчарку Пальму и трогательного медвежонка Мансура. Дети, спасающие зверей в дикой природе, — один из самых популярных сюжетов семейного кино. В СССР охотно показывали американский сериал «Лэсси» про шотландскую овчарку и даже такую экзотику, как австралийский сериал «Скиппи» про семью рейнджеров Национального парка. Отечественный кинематограф также не обходил эту тему — многие помнят фильм «Недопесок Наполеон III», в котором сибирские дети спасали сбежавшего со зверофермы песца.
События «Пальмы 2» происходят в СССР, но фильм снят со всем размахом и техническими возможностями современного кинематографа. Это и великолепные кадры дикой природы, съемки малой авиации с эффектных ракурсов, сочное, яркое изображение, которое на большом экране захватывает дух. И, конечно, прекрасные животные — медвежонок и собака.
А вот из людей наиболее интересной работой оказался злодей Фролов в исполнении Сергея Гилева. Такой жесткий харизматичный типаж с нездоровым блеском в глазах отлично смотрелся бы в хорошем независимом голливудском вестерне или криминальном боевике, даже у Сэма Пекинпа.
Почему можно не смотреть
По иронии сам персонаж Гилева является не слишком удачным, но это вина не актера, а сценаристов. Фролов — отличный злодей, но он совсем не похож на профессионального сибирского охотника. Как и его дочь Даша (Таисья Калинина) — совсем не сибирская деревенская девчонка из глухой тайги.
В жизни эти люди не делают из охоты события, не пылают к диким зверям ненавистью или любовью. Для них это все — окружающая среда, быт. Как для горожанина автобус или эскалатор в метро. Да и охотовед, который ходит на медведя с двустволкой, а не с винтарем, выглядит странно.
Основной конфликт картины слишком надуманный, персонажи нереалистичны. Героям лучше было бы бороться против традиционных залетных браконьеров, а лесника оставить неоднозначной личностью, но правдоподобной, и без идейной ненависти к животным, пусть и обусловленной личной трагедией.
Отдельно огорчил саундтрек — упущенными возможностями. Полет на Ми-2 с курами и так вызывает в памяти «Мимино», украшать его еще и оригинальной композицией «Чито-гврито» явно избыточно. В другом великом фильме о летчиках «В бой идут одни старики» командир поющей эскадрильи объяснял грузинские ритмы горными пейзажами. И оригинальный трек с Кикабидзе этому соответствует — Мизандари летает в горах. Но тут русский пилот летает над равнинной тайгой. Можно было обыграть тему, сделать инструментальный кавер, да хотя б с балалайками или джазовый. Получилось бы интересно, остроумно и забавно. Москвич над тайгой кур возит — смешно же. А вышло нелепо.
В «Мимино» композитор Гия Канчели сделал множество вариаций на тему «Чито-гврито», она звучит то бравурно, то лирично, то минорно. В зимней Москве та же музыкальная тема благодаря аранжировке передает совсем другое настроение. Жаль, что теперь в киномузыке так не принято.