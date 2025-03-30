Отдельно огорчил саундтрек — упущенными возможностями. Полет на Ми-2 с курами и так вызывает в памяти «Мимино», украшать его еще и оригинальной композицией «Чито-гврито» явно избыточно. В другом великом фильме о летчиках «В бой идут одни старики» командир поющей эскадрильи объяснял грузинские ритмы горными пейзажами. И оригинальный трек с Кикабидзе этому соответствует — Мизандари летает в горах. Но тут русский пилот летает над равнинной тайгой. Можно было обыграть тему, сделать инструментальный кавер, да хотя б с балалайками или джазовый. Получилось бы интересно, остроумно и забавно. Москвич над тайгой кур возит — смешно же. А вышло нелепо.