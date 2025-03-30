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Как в «Мимино»? Чем порадует и огорчит фильм «Пальма 2»

На экранах – вторая часть семейного блокбастера «Пальма», в котором компанию мудрой овчарке составил трогательный медвежонок. О достоинствах и упущенных возможностях фильма – в нашем обзоре

О чем фильм «Пальма 2»

Летчик Вячеслав Лазарев (Виктор Добронравов) после событий первой «Пальмы» уволен из международной авиации и вынужден переехать в таежную глубинку, где возит почту на Ан-2 и, подобно Мимино, кур на Ми-2. И так же, как Мимино, грезит о больших самолетах и дальних рейсах. А пока готовит к поступлению в авиаучилище своего сына Колю.

Москвичи не очень уживаются с местным населением — начальника сельского аэродрома раздражает амбициозность и самоуверенность столичного пилота. А местный охотовед Иван Фролов и вовсе ведет себя агрессивно. Вместе с друзьями и дочкой Дашей они ходят на охоту и однажды выслеживают медведицу с медвежонком. Взрослого зверя Фролов безжалостно застрелил, но детенышу удалось сбежать. Медвежонок прибивается к семье Лазаревых, и Пальма берет его под свое покровительство. Но жестокий Фролов продолжает преследовать сироту.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Пальма 2»
Кадр из фильма «Пальма 2»

Это доброе приключенческое кино про дружбу, любовь и очаровательных зверей — мудрую овчарку Пальму и трогательного медвежонка Мансура. Дети, спасающие зверей в дикой природе, — один из самых популярных сюжетов семейного кино. В СССР охотно показывали американский сериал «Лэсси» про шотландскую овчарку и даже такую экзотику, как австралийский сериал «Скиппи» про семью рейнджеров Национального парка. Отечественный кинематограф также не обходил эту тему — многие помнят фильм «Недопесок Наполеон III», в котором сибирские дети спасали сбежавшего со зверофермы песца.

События «Пальмы 2» происходят в СССР, но фильм снят со всем размахом и техническими возможностями современного кинематографа. Это и великолепные кадры дикой природы, съемки малой авиации с эффектных ракурсов, сочное, яркое изображение, которое на большом экране захватывает дух. И, конечно, прекрасные животные — медвежонок и собака.

Кадр из фильма «Пальма 2»
Кадр из фильма «Пальма 2»

А вот из людей наиболее интересной работой оказался злодей Фролов в исполнении Сергея Гилева. Такой жесткий харизматичный типаж с нездоровым блеском в глазах отлично смотрелся бы в хорошем независимом голливудском вестерне или криминальном боевике, даже у Сэма Пекинпа.

Почему можно не смотреть

По иронии сам персонаж Гилева является не слишком удачным, но это вина не актера, а сценаристов. Фролов — отличный злодей, но он совсем не похож на профессионального сибирского охотника. Как и его дочь Даша (Таисья Калинина) — совсем не сибирская деревенская девчонка из глухой тайги.

Кадр из фильма «Пальма 2»
Кадр из фильма «Пальма 2»

В жизни эти люди не делают из охоты события, не пылают к диким зверям ненавистью или любовью. Для них это все — окружающая среда, быт. Как для горожанина автобус или эскалатор в метро. Да и охотовед, который ходит на медведя с двустволкой, а не с винтарем, выглядит странно.

Основной конфликт картины слишком надуманный, персонажи нереалистичны. Героям лучше было бы бороться против традиционных залетных браконьеров, а лесника оставить неоднозначной личностью, но правдоподобной, и без идейной ненависти к животным, пусть и обусловленной личной трагедией.

Отдельно огорчил саундтрек — упущенными возможностями. Полет на Ми-2 с курами и так вызывает в памяти «Мимино», украшать его еще и оригинальной композицией «Чито-гврито» явно избыточно. В другом великом фильме о летчиках «В бой идут одни старики» командир поющей эскадрильи объяснял грузинские ритмы горными пейзажами. И оригинальный трек с Кикабидзе этому соответствует — Мизандари летает в горах. Но тут русский пилот летает над равнинной тайгой. Можно было обыграть тему, сделать инструментальный кавер, да хотя б с балалайками или джазовый. Получилось бы интересно, остроумно и забавно. Москвич над тайгой кур возит — смешно же. А вышло нелепо.

Кадр из фильма «Пальма 2»
Кадр из фильма «Пальма 2»

В «Мимино» композитор Гия Канчели сделал множество вариаций на тему «Чито-гврито», она звучит то бравурно, то лирично, то минорно. В зимней Москве та же музыкальная тема благодаря аранжировке передает совсем другое настроение. Жаль, что теперь в киномузыке так не принято.