Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

От Чебурашки до Паддингтона: 5 фильмов, где сказочные герои оживают на экране

Расскажем о фильмах с выдуманными персонажами, которые понравятся и детям, и взрослым
Павел Бутусин
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Чебурашка»
Кадр из фильма «Чебурашка»

Выбрать семейный фильм, интересный и детям, и взрослым, непросто. Чаще всего под этот критерий попадают полнометражные мультфильмы, но есть и художественные ленты, совмещающие анимацию и реальность. Яркими и запоминающимися героями в них становятся ожившие персонажи, за приключениями которых хочется следить, — о них и пойдет речь в статье.

1. «Чебурашка»

Сергей Гармаш в фильме «Чебурашка»
Сергей Гармаш в роли Гены в фильме «Чебурашка»

Самый известный на постсоветском пространстве зверек с большими ушами получил свой собственный фильм в 2022 году. Лента вышла на экраны в начале 2023-го и стала абсолютным лидером проката, что можно объяснить не только отсутствием на тот момент конкуренции, но и популярностью самого образа Чебурашки.

Действие «Чебурашки» начинается с того, что в безымянной южной стране на плантации апельсинов двое фермеров обнаруживают небольшое мохнатое существо и пытаются его поймать. Но внезапно разразившаяся буря переносит персонажа в прибрежный российский город, прямо в дом к угрюмому садовнику Геннадию (Сергей Гармаш). Гена работает в местном дендрарии, следит за порядком и очень не любит туристов. У него есть взрослая дочь, у которой своя собственная семья, но они практически не общаются. 

Хотя Гена и не рад гостю, но все равно ухаживает за ним и даже начинает обучать. Исследуя новый мир, Чебурашка получает свое имя. К необычному зверьку проявляет интерес Шапокляк, а точнее, владелица кондитерской фабрики Римма (Елена Яковлева). Она хочет подарить Чебурашку капризной внучке. В момент конфликта зрители узнают тайну Гены. 

Премьера «Чебурашки 2» запланирована на 1 января 2026 года. Режиссером снова выступит Дмитрий Дьяченко, основные актеры также вернутся к своим ролям. Действие сиквела будет происходить спустя год после событий первого фильма, акцент будет сделан на взрослении Чебурашки и развитии его отношений с Геной.

2. «Кролик Питер»

Кадр из фильма «Кролик Питер»
Кадр из фильма «Кролик Питер»

Семейная комедия «Кролик Питер» основана на серии детских рассказов писательницы Беатрис Поттер. В картине речь идет об антропоморфном кролике по имени Питер и его семье. Они беззаботно живут в провинциальной Англии и занимаются в основном тем, что воруют овощи из поместья мистера Макгрегора (Сэм Нил) и позируют для местной художницы Беатрис (Роуз Бирн). 

Однажды у мистера Макгрегора происходит сердечный приступ, в результате которого он умирает. Питер вместе с собратьями и другими животными захватывают поместье, надеясь на комфортное проживание, но неожиданно приезжает родственник хозяина Томас (Донал Глисон). Теперь дом принадлежит ему, и он не потерпит в нем никаких зверей. Между человеком и кроликом начинается противостояние, которое только усугубляется, когда они оба пытаются завладеть вниманием Беатрис.

Лента получила смешанную критику, но смогла хорошо заработать в прокате, что позволило выйти продолжению. В фильме 2021 года «Кролик Питер 2» главный персонаж переезжает в город, где надеется найти новые приключения.

3. «Кристофер Робин»

Юэн МакГрегор в фильме «Кристофер Робин»
Юэн МакГрегор в роли Кристофера Робина в фильме «Кристофер Робин»

Еще один проект, имеющий под собой литературную основу. Винни-Пуха, Пятачка и прочих обитателей Стоакрового леса придумал для своего сына Кристофера Робина Милна британский писатель Алан Милн. 

Сюжет картины «Кристофер Робин» закручен вокруг повзрослевшего Робина (Юэн МакГрегор). У него есть жена и дочь, но он почти не уделяет время семье, постоянно пропадая на работе. Однажды Кристофер пропускает загородную поездку и остается в городе один. В этот момент герой неожиданно встречается с Винни-Пухом. Оказывается, что все, кроме Винни, пропали, и он просит помощи у друга. Тот нехотя соглашается, и вместе они отправляются в лес на поиски. Это дает возможность Кристоферу переосмыслить свою жизнь и понять, что для него по-настоящему ценно. 

Комедийная драма «Кристофер Робин» Марка Фостера получила преимущественно положительные отзывы. Рецензенты отмечали игру МакГрегора и компьютерную анимацию, создавшую нисколько не раздражающий образ Винни-Пуха и других персонажей книги.

4. «Стюарт Литтл»

Джина Дэвис, Хью Лори и Джонатан Липницки в фильме «Стюарт Литтл»
Джина Дэвис, Хью Лори и Джонатан Липницки в роли миссис, мистера Литл Джорджа и в фильме «Стюарт Литтл»

Немного подзабытая франшиза конца 90-х и начала нулевых «Стюарт Литтл» — прекрасный образец красочного и нескучного семейного кино. Лента рассказывает о супругах Литтл, Фредерике (Хью Лори) и Элеоноре (Джина Дэвис), а также об их сыне Джордже. Мальчик мечтает о маленьком братике, поэтому родители планируют усыновление. В приюте они знакомятся с очень воспитанным и скромным мышонком по имени Стюарт.

Стюарт обретает новый дом, но Джордж оказывается не готов к такому соседству. Не в восторге и кот Снежок, который договаривается с уличными кошками, чтобы они избавились от мышонка. Несмотря на разногласия, члены семьи все же объединяются и успешно преодолевают все трудности. В продолжении «Стюарт Литтл 2» главный персонаж знакомится с канарейкой Маргало, которую приходится спасать на пару со Снежком. 

5. «Приключения Паддингтона»

Кадр из фильма «Приключения Паддингтона»
Кадр из фильма «Приключения Паддингтона»

Франшиза о медвежонке Паддингтоне основана на серии книг, написанных британским писателем Майклом Бондом. Премьера первого фильма состоялась в конце 2014 года. История мишки, приехавшего в Лондон из Перу на поиски известного ученого, покорила сердца зрителей и критиков. 

Сиквел «Приключения Паддингтона 2» вышел спустя три года и стал даже более успешным. В нем главный герой оказывается втянут в аферу, организованную актером-неудачником Фениксом Бьюкененом (Хью Грант). Обе картины получили большое количество положительных рецензий, что легко объяснить удачным сочетанием приключенческого жанра с колоритными персонажами и английской стилистикой. 

«Приключения Паддингтона 3», увидевшие свет в ноябре 2024 года, повествуют о поездке медвежонка в Перу. Вместе со своей приемной семьей Браунов он надеется навестить тетю Люси. Но прибыв на место, они узнают, что Люси покинула дом и бесследно пропала в лесах Амазонки. Паддингтон и компания отправляются в полное опасностей путешествие, чтобы отыскать пожилую медведицу и разгадать тайну Эльдорадо.

Несмотря на перестановки в творческом коллективе проекта (режиссера Пола Кинга сменил Дугал Уилсон, а актрису Салли Хокинс, сыгравшую миссис Браун, — Эмили Мортимер) триквел тоже был принят тепло.