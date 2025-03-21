Выбрать семейный фильм, интересный и детям, и взрослым, непросто. Чаще всего под этот критерий попадают полнометражные мультфильмы, но есть и художественные ленты, совмещающие анимацию и реальность. Яркими и запоминающимися героями в них становятся ожившие персонажи, за приключениями которых хочется следить, — о них и пойдет речь в статье.
1. «Чебурашка»
Самый известный на постсоветском пространстве зверек с большими ушами получил свой собственный фильм в 2022 году. Лента вышла на экраны в начале 2023-го и стала абсолютным лидером проката, что можно объяснить не только отсутствием на тот момент конкуренции, но и популярностью самого образа Чебурашки.
Действие «Чебурашки» начинается с того, что в безымянной южной стране на плантации апельсинов двое фермеров обнаруживают небольшое мохнатое существо и пытаются его поймать. Но внезапно разразившаяся буря переносит персонажа в прибрежный российский город, прямо в дом к угрюмому садовнику Геннадию (Сергей Гармаш). Гена работает в местном дендрарии, следит за порядком и очень не любит туристов. У него есть взрослая дочь, у которой своя собственная семья, но они практически не общаются.
Хотя Гена и не рад гостю, но все равно ухаживает за ним и даже начинает обучать. Исследуя новый мир, Чебурашка получает свое имя. К необычному зверьку проявляет интерес Шапокляк, а точнее, владелица кондитерской фабрики Римма (Елена Яковлева). Она хочет подарить Чебурашку капризной внучке. В момент конфликта зрители узнают тайну Гены.
Премьера «Чебурашки 2» запланирована на 1 января 2026 года. Режиссером снова выступит Дмитрий Дьяченко, основные актеры также вернутся к своим ролям. Действие сиквела будет происходить спустя год после событий первого фильма, акцент будет сделан на взрослении Чебурашки и развитии его отношений с Геной.
2. «Кролик Питер»
Семейная комедия «Кролик Питер» основана на серии детских рассказов писательницы Беатрис Поттер. В картине речь идет об антропоморфном кролике по имени Питер и его семье. Они беззаботно живут в провинциальной Англии и занимаются в основном тем, что воруют овощи из поместья мистера Макгрегора (Сэм Нил) и позируют для местной художницы Беатрис (Роуз Бирн).
Однажды у мистера Макгрегора происходит сердечный приступ, в результате которого он умирает. Питер вместе с собратьями и другими животными захватывают поместье, надеясь на комфортное проживание, но неожиданно приезжает родственник хозяина Томас (Донал Глисон). Теперь дом принадлежит ему, и он не потерпит в нем никаких зверей. Между человеком и кроликом начинается противостояние, которое только усугубляется, когда они оба пытаются завладеть вниманием Беатрис.
Лента получила смешанную критику, но смогла хорошо заработать в прокате, что позволило выйти продолжению. В фильме 2021 года «Кролик Питер 2» главный персонаж переезжает в город, где надеется найти новые приключения.
3. «Кристофер Робин»
Еще один проект, имеющий под собой литературную основу. Винни-Пуха, Пятачка и прочих обитателей Стоакрового леса придумал для своего сына Кристофера Робина Милна британский писатель Алан Милн.
Сюжет картины «Кристофер Робин» закручен вокруг повзрослевшего Робина (Юэн МакГрегор). У него есть жена и дочь, но он почти не уделяет время семье, постоянно пропадая на работе. Однажды Кристофер пропускает загородную поездку и остается в городе один. В этот момент герой неожиданно встречается с Винни-Пухом. Оказывается, что все, кроме Винни, пропали, и он просит помощи у друга. Тот нехотя соглашается, и вместе они отправляются в лес на поиски. Это дает возможность Кристоферу переосмыслить свою жизнь и понять, что для него по-настоящему ценно.
Комедийная драма «Кристофер Робин» Марка Фостера получила преимущественно положительные отзывы. Рецензенты отмечали игру МакГрегора и компьютерную анимацию, создавшую нисколько не раздражающий образ Винни-Пуха и других персонажей книги.
4. «Стюарт Литтл»
Немного подзабытая франшиза конца 90-х и начала нулевых «Стюарт Литтл» — прекрасный образец красочного и нескучного семейного кино. Лента рассказывает о супругах Литтл, Фредерике (Хью Лори) и Элеоноре (Джина Дэвис), а также об их сыне Джордже. Мальчик мечтает о маленьком братике, поэтому родители планируют усыновление. В приюте они знакомятся с очень воспитанным и скромным мышонком по имени Стюарт.
Стюарт обретает новый дом, но Джордж оказывается не готов к такому соседству. Не в восторге и кот Снежок, который договаривается с уличными кошками, чтобы они избавились от мышонка. Несмотря на разногласия, члены семьи все же объединяются и успешно преодолевают все трудности. В продолжении «Стюарт Литтл 2» главный персонаж знакомится с канарейкой Маргало, которую приходится спасать на пару со Снежком.
5. «Приключения Паддингтона»
Франшиза о медвежонке Паддингтоне основана на серии книг, написанных британским писателем Майклом Бондом. Премьера первого фильма состоялась в конце 2014 года. История мишки, приехавшего в Лондон из Перу на поиски известного ученого, покорила сердца зрителей и критиков.
Сиквел «Приключения Паддингтона 2» вышел спустя три года и стал даже более успешным. В нем главный герой оказывается втянут в аферу, организованную актером-неудачником Фениксом Бьюкененом (Хью Грант). Обе картины получили большое количество положительных рецензий, что легко объяснить удачным сочетанием приключенческого жанра с колоритными персонажами и английской стилистикой.
«Приключения Паддингтона 3», увидевшие свет в ноябре 2024 года, повествуют о поездке медвежонка в Перу. Вместе со своей приемной семьей Браунов он надеется навестить тетю Люси. Но прибыв на место, они узнают, что Люси покинула дом и бесследно пропала в лесах Амазонки. Паддингтон и компания отправляются в полное опасностей путешествие, чтобы отыскать пожилую медведицу и разгадать тайну Эльдорадо.
Несмотря на перестановки в творческом коллективе проекта (режиссера Пола Кинга сменил Дугал Уилсон, а актрису Салли Хокинс, сыгравшую миссис Браун, — Эмили Мортимер) триквел тоже был принят тепло.