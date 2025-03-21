Сюжет картины «Кристофер Робин» закручен вокруг повзрослевшего Робина (Юэн МакГрегор). У него есть жена и дочь, но он почти не уделяет время семье, постоянно пропадая на работе. Однажды Кристофер пропускает загородную поездку и остается в городе один. В этот момент герой неожиданно встречается с Винни-Пухом. Оказывается, что все, кроме Винни, пропали, и он просит помощи у друга. Тот нехотя соглашается, и вместе они отправляются в лес на поиски. Это дает возможность Кристоферу переосмыслить свою жизнь и понять, что для него по-настоящему ценно.