Поклонники оценили преображение Светланы Пермяковой после похудения

Знаменитость рассказывала, что похудела почти на 12 килограммов, и пока ее вес встал, но она не прекращает работать над собой. Звезда принимает препарат «Велгия», который ей выписал врач. По словам Пермяковой, он помогает держать аппетит под контролем. Актриса отмечала, что также стала больше двигаться. Она взяла за правило гулять каждый день, несмотря на усталость. По словам артистки, новая привычка влияет не только на похудение, но и на эмоциональное состояние, помогая «разгружать голову». Однако знаменитость призвала подписчиков, желающих избавиться от лишнего веса, обращаться к специалистам, а не бездумно использовать опыт других людей.