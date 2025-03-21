Поклонники оценили преображение Светланы Пермяковой после похудения

Поклонники актрисы Светланы Пермяковой оценили ее изменения во внешности после похудения. Артистка опубликовала в личном блоге свое новое фото, которое активно обсудили пользователи соцсетей.
«Вы помолодели лет на десять», «Очень красивая, и такая свежесть в лице появилась», «Вау, Светлана, какой отличный результат», «Как вы прекрасно выглядите», «Результат, как говорится, на лицо», «Восхищаюсь», «Вы молодец, уже очень заметны результаты», «Круто, однако. Помолодели», «Вас скоро будет не узнать», «Такие черты лица стали четкие. Продолжайте в том же духе», — отреагировала аудитория в Instagram.
Знаменитость рассказывала, что похудела почти на 12 килограммов, и пока ее вес встал, но она не прекращает работать над собой. Звезда принимает препарат «Велгия», который ей выписал врач. По словам Пермяковой, он помогает держать аппетит под контролем. Актриса отмечала, что также стала больше двигаться. Она взяла за правило гулять каждый день, несмотря на усталость. По словам артистки, новая привычка влияет не только на похудение, но и на эмоциональное состояние, помогая «разгружать голову». Однако знаменитость призвала подписчиков, желающих избавиться от лишнего веса, обращаться к специалистам, а не бездумно использовать опыт других людей.
Актриса растит 12-летнюю дочь от пиар-менеджера Максима Скрябина, который моложе ее на 20 лет. Пара официально не регистрировала свои отношения, а через несколько лет после появления общего ребенка они расстались, но сохранили дружеские и деловые контакты.