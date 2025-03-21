Актриса Анна Хилькевич показала, как выглядит ее живот после третьих родов. Звезда сериала «Универ. Новая общага» позировала в бикини в бассейне и поделилась кадрами в соцсетях.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали пост, отметив ее быстрое восстановление: «Ого, просто бомба», «И это после родов? С ума сойти», «Фигура просто огонь», «Вау», «Шикарно выглядите», «Ну роскошная женщина», «Мать-героиня», «Потрясающе».
Третья дочь Хилькевич родилась весом 3,8 кг и ростом 55 см. Актриса признавалась, что в последнюю беременность боялась выкидыша. По словам звезды, она много переживала из-за «определенной ситуации» и не могла исключить стрессовых моментов.
Артистка рассказывала, что роды длились 28 часов. По признанию Хилькевич, все пошло не по плану, но удалось обойтись без кесарева. Третью дочь актриса назвала Оливией, потому что увидела это имя сразу после появления девочки.
Звезда состоит в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном. Супруги также растят девятилетнюю Арианну и шестилетнюю Анну-Марию. Хилькевич отмечала, что с мужем неоднократно обсуждала возможность усыновления детей и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка. Актриса не знает, когда в их семье произойдет пополнение, но уверена, что это обязательно случится. По словам артистки, у них есть финансовые возможности и моральные силы пойти на такой серьезный шаг.