Анна Хилькевич показала, как выглядит ее живот после третьих родов

Звезда состоит в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном. Супруги также растят девятилетнюю Арианну и шестилетнюю Анну-Марию. Хилькевич отмечала, что с мужем неоднократно обсуждала возможность усыновления детей и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка. Актриса не знает, когда в их семье произойдет пополнение, но уверена, что это обязательно случится. По словам артистки, у них есть финансовые возможности и моральные силы пойти на такой серьезный шаг.