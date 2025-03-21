Сериал «Первый номер» с Евгением Цыгановым продлен на второй сезон

По сюжету первого сезона, журнал Idol, культовый глянец России, не может работать под своим названием после отзыва американской лицензии. После увольнения главного редактора коллектив возглавляет Константин Иноземцев (Евгений Цыганов) — автор единственного романа, страдающий от алкоголизма и любви к женщинам. Часть редакции попытается найти общий язык с «бумером», часть начнет с ним войну. События сериала разворачиваются в 2024 году.