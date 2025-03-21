Актриса из новой «Белоснежки» обвинила продюсеров в расизме

«Замешательство может возникнуть, потому что у меня не латиноамериканское имя. Когда я пробовалась на роль Марии в “Вестсайдской истории”, мне постоянно звонили и спрашивали, настоящая ли я колумбийка. Помню, думала: “Хотите, чтобы я привела свою абуэлиту (“бабуля” на испанском. — прим. ред.)? Я приведу”», — делится она.