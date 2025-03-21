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21-летняя звезда сериала «Одни из нас» снялась в необычном образе для глянца

Актриса Белла Рэмси стала лицом нового выпуска британского журнала Vogue

Британская актриса Белла Рэмси снялась для британской версии журнала Vogue. Соответствующие снимки появились на сайте модного издания.

Белла Рэмси для журнала Vogue
Белла Рэмси для журнала Vogue
Белла Рэмси для журнала Vogue
Белла Рэмси для журнала Vogue

Так, 21-летняя звезда популярного сериала «Одни из нас» попозировала перед камерами в белом льняном костюме и рубашке люксового бренда Ralph Lauren. Кроме того, на ней были туфли с кружевами, галстук-бабочка и полупрозрачные перчатки. В качестве украшений она выбрала ожерелье De Beers и массивное кольцо с кристаллами Swarovski.

В то же время Рэмси примерила бархатное платье с расклешенной короткой юбкой и объемными рукавами из ассортимента марки Louis Vuitton. После этого она переоделась в атласный белый жакет, рубашку с большим воротником и шорты с воланами.

Известно, что автором снимков для Vogue стал модный фотограф Паоло Роверси.