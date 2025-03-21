21-летняя звезда сериала «Одни из нас» снялась в необычном образе для глянца

Так, 21-летняя звезда популярного сериала «Одни из нас» попозировала перед камерами в белом льняном костюме и рубашке люксового бренда Ralph Lauren. Кроме того, на ней были туфли с кружевами, галстук-бабочка и полупрозрачные перчатки. В качестве украшений она выбрала ожерелье De Beers и массивное кольцо с кристаллами Swarovski.