Умер актер «Американской истории ужасов» и самый высокий человек

В 67 лет умер самый высокий человек Америки и актер «Американской истории ужасов» Джордж Белл, сообщает New York Post. Он скончался в своем доме в Северной Каролине. Причину и точную дату смерти пока не установили.
Белл также был помощником шерифа Норфолка, в офисе которого проработал с 2000 по 2014 год. Актера и правоохранителя знали как «кроткого гиганта» (gentle giant), рост знаменитости достигал 7 футов 8 дюймов (233,68 см).
Белл появился на свет в Портсмуте (штат Вирджиния) в 1957 году. В Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий человек он попал в 2007 году, однако вскоре титул забрал другой американский актер — Игорь Вовковинский. После смерти Вовковинского в 2021 году звание самого высокого человека вновь перешло его коллеге.
По словам Белла, с рождения он был среднего роста, но в четвертом классе резко вырос до 5 футов (153,4 см). Оказалось, что у него переизбыток провоцирующих рост гормонов. Белл утверждал, что в школе ученики и учителя принимали его таким, какой он есть, с травлей он не сталкивался, а в колледже и университете играл в баскетбольной команде.
Актерскую карьеру Белл начал в 1984 году, воплотив образ инопланетянина, который приземлился на крышу Мемориального колизея Лос-Анджелеса на церемонии закрытия Олимпийских игр.