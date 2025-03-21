Умер актер «Американской истории ужасов» и самый высокий человек

По словам Белла, с рождения он был среднего роста, но в четвертом классе резко вырос до 5 футов (153,4 см). Оказалось, что у него переизбыток провоцирующих рост гормонов. Белл утверждал, что в школе ученики и учителя принимали его таким, какой он есть, с травлей он не сталкивался, а в колледже и университете играл в баскетбольной команде.