Стартовали съемки фильма Клавдии Коршуновой «Ваня», рассказывающего про мальчика, решившего отыскать своего отца. Главные роли в картине исполняют юные актеры Иван Агранович и Александр Цыганов, а также номинант на премию «Оскар» Юра Борисов и его супруга Анна Шевчук.
В центре сюжета — 12-летний Ваня, живущий в деревенском доме вдвоем с мамой. Про отца мальчику почти ничего неизвестно. Лишь как-то мать обмолвилась, что тот обосновался в Москве и трудится в банке. Ваня решает найти родственника: копит деньги на поездку в столицу, подрабатывая вместе с другом в автосервисе, и заодно чинит видавший виды мотоцикл. Но все усилия оказываются напрасными, ведь никуда Ване ехать не нужно, потому что его папа живет гораздо ближе, чем он думал.
Режиссер Клавдия Коршунова, больше известная по ролям в кино («Дубровский», «Неопалимая купина»), уже работала с Юрой Борисовым и Анной Шевчук над своим коротким метром «Прости меня, Аня». При подготовке к полнометражному дебюту постановщица сразу подумала об этой актерской паре.
«Часто когда я пишу сценарий, я представляю уже конкретных актеров. Юра Борисов и Аня Шевчук сразу были в истории, в моей голове. Аня играет маму главного героя. А Юра играет человека по прозвищу “Немец”, дом которого находится недалеко от деревни Вани. Эта роль больше всего связана со мной лично и в чем-то рассказывает мою историю. Историю человека, вернувшегося в места своего детства, после многих лет, прожитых за границей», — поделилась Коршунова.
А вот юных актеров на роли двух друзей-подростков искали целых четыре месяца. По словам режиссера, смотрели самых разных ребят, из разных городов, но утвердили Ивана Аграновича (сына Алексея Аграновича и Виктории Толстогановой) и Александра Цыганова (сына Евгения Цыганова и Ирины Леоновой).
«Уверена, что найдется масса людей, которые будут рассказывать про блат и все такое, но меня это не волнует, я сама всю жизнь отбиваюсь от этих обвинений. Я уж точно выбирала ребят не по фамилиям», — отметила Коршунова.
В фильме также заняты Константин Итунин, Василиса Шурховецкая, Дарья Мельникова, Александр Коршунов и Наталья Земцова.
Съемки картины проходят в Костромской области. Производством занимаются кинокомпания СТВ, кинокомпания СТВ Лаб, компания 1155 film production studio при поддержке Министерства культуры РФ.