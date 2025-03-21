В центре сюжета — 12-летний Ваня, живущий в деревенском доме вдвоем с мамой. Про отца мальчику почти ничего неизвестно. Лишь как-то мать обмолвилась, что тот обосновался в Москве и трудится в банке. Ваня решает найти родственника: копит деньги на поездку в столицу, подрабатывая вместе с другом в автосервисе, и заодно чинит видавший виды мотоцикл. Но все усилия оказываются напрасными, ведь никуда Ване ехать не нужно, потому что его папа живет гораздо ближе, чем он думал.