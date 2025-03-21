Студии Disney и Pixar объявили о работе над сиквелом фильма «Тайна Коко»

Оригинальный фильм 2017 года полюбился как критикам, так и широкому зрителю. Картина завоевала две премии «Оскар» в номинациях «Лучшая песня» и «Лучший анимационный фильм». В центре сюжета — 12-летний Мигель, который мечтает играть на гитаре, несмотря на то, что его семья запрещала ему заниматься музыкой. В День мертвых он отправляется на тот свет, чтобы узнать настоящую историю своих предков.