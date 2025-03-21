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Студии Disney и Pixar объявили о работе над сиквелом фильма «Тайна Коко»

Подробности сюжета пока не раскрываются
Кадр из мультфильма «Тайна Коко»
Кадр из мультфильма «Тайна Коко»

Студия Pixar объявила о работе над продолжением анимационного фильма «Тайна Коко». Премьера сиквела запланирована на 2029 год. Об этом компания объявила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован на территории России).

«Мультфильм “Тайна Коко 2” от Disney и Pixar официально выйдет в кинотеатрах в 2029 году», — говорится в заявлении студии.

По данным Variety, в настоящий момент картина находится на первой стадии разработки. Подробности сюжета пока не разглашаются.

«Хотя работа над фильмом только началась, мы знаем, что он будет полон юмора, сердечности и приключений, И нам не терпится поделиться с вами подробностями в ближайшее время», — заявил генеральный директор Disney Боб Айгер.

Над продолжением картины будут работать режиссеры первой «Тайны Коко» Ли Анкрич и Эдриан Молина. Продюсером станет Марк Нильсен — «ветеран» студии Pixar, работавший над «Историей игрушек 4» и «Головоломкой 2».

Оригинальный фильм 2017 года полюбился как критикам, так и широкому зрителю. Картина завоевала две премии «Оскар» в номинациях «Лучшая песня» и «Лучший анимационный фильм». В центре сюжета — 12-летний Мигель, который мечтает играть на гитаре, несмотря на то, что его семья запрещала ему заниматься музыкой. В День мертвых он отправляется на тот свет, чтобы узнать настоящую историю своих предков.

Как отмечает Variety, в последние годы Pixar сконцентрировалась на продолжениях культовых фильмов («Суперсемейка 2» 2018 года, «Головоломка 2» 2024 года). Продолжение «Суперсемейки» было самым кассовым анимационным фильмом в истории, собрав в мировом прокате $1,24 млрд. Летом 2024 года «Головоломка 2» превзошла этот показатель, собрав $1,66 млрд.

В то же время, оригинальные истории Pixar («Элементарно» 2023 года) и спин-оффы («Базз Лайтер» 2022 года) не принесли такого же коммерческого успеха. В настоящее время Pixar работает над сиквелами «История игрушек 5», «Суперсемейка 3» и новыми историями — «Элио» и Hoppers.

Ранее фильм «Головоломка 2» попал в топ-10 кассовых фильмов в истории кино. Картина обошла «Короля Льва», на счету которого было более $1,662 млрд, и заняла девятую строчку списка.