Умер американский актер Уингз Хаузер

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта, /ТАСС/. Американский актер Уингз Хаузер, известный по ролям в сериалах, ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь актера.
По его информации, Хаузер умер 15 марта в своем доме в Санта-Монике (штат Калифорния). Уточняется, что причиной смерти послужила хроническая обструктивная болезнь легких. Дочь актера, Брайт Хаузер, сообщила что актер пользовался кислородным баллоном в последние дни.
Актерская карьера Хаузера началась в 1960-х годах. Больше всего он известен по ролям в фильмах «Полиция нравов» (Vice Squad, 1982), «Крутые ребята не танцуют» (Tough Guys Don’t Dance, 1987), «Шина» (Rubber, 2010), а также в сериалах «Доктор Хаус» (House, M.D., 2004−2012) и «Молодые и дерзкие» (The Young and the Restless, 1973 — настоящее время).