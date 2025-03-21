В Праге из-за угрозы взрыва прервали церемонию вручения призов кинофестиваля

В Праге из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва во дворце Люцерна прервали церемонию вручения призов кинофестиваля One World. Об этом пишет портал Idnes.
«Около 2000 человек были вынуждены покинуть дворец в центре мегаполиса», — говорится в публикации.
Также во дворце в этот момент проходил выпускной бал. Всех людей эвакуировали.
Кроме того, поступила информация о минировании пражского железнодорожного вокзала в районе Смихов. Саперы нигде не обнаружили взрывных устройств.
В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников.