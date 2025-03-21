Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Праге из-за угрозы взрыва прервали церемонию вручения призов кинофестиваля

Idnes: в Праге из-за угрозы взрыва сорвалось вручение призов кинофестиваля
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Legion-Media.ru

В Праге из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва во дворце Люцерна прервали церемонию вручения призов кинофестиваля One World. Об этом пишет портал Idnes.

«Около 2000 человек были вынуждены покинуть дворец в центре мегаполиса», — говорится в публикации.

Также во дворце в этот момент проходил выпускной бал. Всех людей эвакуировали.

Кроме того, поступила информация о минировании пражского железнодорожного вокзала в районе Смихов. Саперы нигде не обнаружили взрывных устройств.

В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников.