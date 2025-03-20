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Концерт со звездой «Слова пацана» отменили в российском городе

Шоу должно было пройти 19 марта в «Арене-2000» в Ярославле
Лев Зулькарнаев
Лев Зулькарнаев

В Ярославле отменили концерт-дискотеку «Слово пацана» со звездой одноименного сериала — актером Львом Зулькарнаевым. Об этом сообщает 76.ru со ссылкой на кассу площадки, где планировалось проведение мероприятия.

Шоу должно было пройти 19 марта в «Арене-2000».

«Дискотеки “Слово пацана” не будет. Причину не могу сказать», — уточнили в кассе.

Большинство мест в зале на дискотеку было раскуплено, билеты стоили от 2 до 5 тысяч рублей.

Ведущим музыкального шоу должен был стать Лев Зулькарнаев — исполнитель одной из главных ролей в сериале «Слово пацана».

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в 2023 году и повествует о бандитской жизни казанских подростков в конце 1980-х. Главные роли в картине исполнили Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач и Анна Пересильд.