Юлия Снигирь в личном блоге опубликовала серию фото из путешествия. Актриса вместе с супругом, актером Евгением Цыгановым, отправилась на отдых в Италию.
«Партенопа», — подписала кадры Снигирь. По всей видимости, супруги остановились в Неаполе.
Звезды фильма «Мастер и Маргарита» прогулялись по улицам города и запечатлели себя у некоторых достопримечательностей. Поклонники оценили совместные фото пары и пожелали им хорошего отпуска.
«Какие вы классные. И фото супер», «Как же это здорово: путешествие с любимым, полный отдых от работы, прекрасное времяпровождение вдвоем — это настоящее счастье», «Супер! Как здорово. Фотки — огонь. Отдых очень нужен, особенно вдвоем. Счастья и только лучшего вам», «Как романтично».
Напомним, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов поженились в 2019 году, а за три года до этого у пары родился сын Федор.
Ранее Юлия Снигирь кардинально сменила имидж, перекрасившись в блондинку. Актриса сообщила, что изменила цвет волос для съемок во втором сезоне сериала «Золотое дно».