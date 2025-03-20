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Снигирь показала романтические фото с Цыгановым из путешествия по Европе

Пара отдыхает в Италии
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, фото: соцсети
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, фото: соцсети

Юлия Снигирь в личном блоге опубликовала серию фото из путешествия. Актриса вместе с супругом, актером Евгением Цыгановым, отправилась на отдых в Италию.

«Партенопа», — подписала кадры Снигирь. По всей видимости, супруги остановились в Неаполе. 

Звезды фильма «Мастер и Маргарита» прогулялись по улицам города и запечатлели себя у некоторых достопримечательностей. Поклонники оценили совместные фото пары и пожелали им хорошего отпуска.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, фото: соцсети
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, фото: соцсети

«Какие вы классные. И фото супер», «Как же это здорово: путешествие с любимым, полный отдых от работы, прекрасное времяпровождение вдвоем — это настоящее счастье», «Супер! Как здорово. Фотки — огонь. Отдых очень нужен, особенно вдвоем. Счастья и только лучшего вам», «Как романтично».

Напомним, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов поженились в 2019 году, а за три года до этого у пары родился сын Федор.

Ранее Юлия Снигирь кардинально сменила имидж, перекрасившись в блондинку. Актриса сообщила, что изменила цвет волос для съемок во втором сезоне сериала «Золотое дно».