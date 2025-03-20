«Какие вы классные. И фото супер», «Как же это здорово: путешествие с любимым, полный отдых от работы, прекрасное времяпровождение вдвоем — это настоящее счастье», «Супер! Как здорово. Фотки — огонь. Отдых очень нужен, особенно вдвоем. Счастья и только лучшего вам», «Как романтично».